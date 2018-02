Eva Henger, canna-gate/ Video, Francesco Monte risponde alle ultime accuse (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger non ha pace: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 riceve una risposta al vetriolo da Francesco Monte e Naike Rivelli. Il video di Domenica Live.

Eva Henger - Isola dei Famosi 2018

Eva Henger torna in studio all'Isola dei Famosi 2018 per una nuova diretta e un nuovo incontro con l'ultimo eliminato. I protagonisti del reality non sanno bene cosa troveranno al loro rientro in Italia ma sicuramente il canna gate sarà ancora al centro della nuova diretta e Eva Henger potrebbe dire qualche altra casa dopo il "lavoro" di Striscia la Notizia. L'attrice è ancora al centro delle polemiche e non solo per via del sostegno alle sue accuse ma anche perché dalla sua ci sono stati anche i risultati della macchina della verità a Domenica Live, cos'altro potrà fare la Henger per portare acqua al suo mulino? Intanto sui social lei e la figlia continuano a portare avanti la loro verità e usano un hashtag che i fan hanno accolto a braccia aperte condividendolo a loro volta. Eva Henger scrive #truthrevealed, sarà il motto di questa nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018? (Hedda Hopper)

LA MACCHINA DELLA VERITÀ A DOMENICA LIVE

Eva Henger non molla il colpo: per lei il cannagate dell'Isola dei Famosi 2018 è diventato ormai una questione di principio. Per questo non esita a chiamare in causa tutti i concorrenti che nel frattempo vengono eliminati o si ritirano dal reality. Da Cecilia Capriotti a Craig Warwick fino a Nadia Rinaldi. Per sottolineare di essere sincera, l'ex Naufraga ha deciso di sottoporsi persino alla macchina della verità grazie a Domenica Live, riuscendo a far cambiare idea a diversi telespettatori che fino a prima l'avevano attaccata duramente. Intanto, Francesco Monte preferisce adottare la strada del silenzio, isolandosi da tutto il mondo del reality e dei format del piccolo schermo. Le intenzioni dell'ex tronista è infatti convinto di voler risolvere tutto di fronte ad un tribunale. Durante la clip trasmessa a Domenica Live, la Henger ha invece preferito non aggiungere nulla rispetto a quanto già detto, trincerandosi dietro un sorriso beffardo. Clicca qui per vedere il servizio di Domenica Live su Francesco Monte e la reazione di Eva Henger.

FOTO, NAIKE RIVELLI ATTACCA SUI SOCIAL PRODUZIONE ED EX CONCORRENTE

Lo scandalo che ha sollevato Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018 sembra ritorcersi contro di lei. Diversi sostenitori di Francesco Monte non hanno infatti esitato ad attaccarla sui social, prendendo di mira i suoi profili personali. Parole di troppo persino contro la figlia Mercedesz, che ha ricevuto addirittura delle minacce di morte da parte di alcuni haters. Senza considerare che negli ultimi giorni anche Naike Rivelli ha voluto dire la propria riguardo al clamore collegato al reality. La figlia di Ornella Muti ha scelto di esternare le proprie considerazioni sul proprio profilo Instagram, attaccando la Henger, Barbara d'Urso e persino Magnolia. Naike infatti non comprende come mai Eva non sia riuscita a uscire di scena in sordina, come ha fatto lei stessa per via del malore avuto durante la partecipazione a Pechino Express. Non capisce inoltre perché la stessa dovrebbe sfruttare un programma "giornalistico" in tv, in riferimento all'onnipresenza dell'ex concorrente nel salotto di Canale 5, per poi non spiegarsi come mai la produzione avrebbe dovuto fermare la Henger ed impedirle di andarsene dal reality anzitempo. Clicca qui per leggere il post di Naike Rivelli contro Eva Henger.

FRANCESCO MONTE E IL BACIO CON CECILIA RODRIGUEZ? L'ULTIMA RIVELAZIONE DI EVA HENGER

L'Isola dei Famosi 2018 e il cannagate non sono gli unici elementi che impegnano la mente di Eva Henger. L'ex attrice sembra trovare infatti un particolare interesse per la vita di Francesco Monte e le sue ultime azioni dimostrano come l'eventuale pace fra i due non potrà verificarsi così presto. Durante la partecipazione a Non succederà più, il programma di Giada di Miceli su RadioRadio, la Henger ha deciso di condividere alcune confidenze che l'ex tronista le avrebbe fatto subito dopo il loro arrivo alle Honduras. Francesco avrebbe infatti incontrato Cecilia Rodriguez subito dopo l'uscita di quest'ultima dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 e fra i due sarebbe scattato persino un bacio. Nulla di più di qualche tenerezza, ma tanto è bastato perché l'argomento Monte e Rodriguez ritornasse al di sotto dei riflettori delle pagine di gossip. Se le parole della Henger fossero vere, il tapiro che Striscia la Notizia ha assegnato ad Ignazio Moser di recente potrebbe assumere ancora più significato.

© Riproduzione Riservata.