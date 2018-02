FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI/ Video su Instagram a dispetto dei giudici. Lei:"Abbiamo fatto l'amore"

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: lui sfida il divieto dei giudici e usa i social: il post su Instagram che ripercorre la sua vicenda in tribunale. Lei rivela, "abbiamo fatto l'amore"...

Il post su Instagram di Fabrizio Corona

Neanche il tempo di gustarsi un po' di libertà che Fabrizio Corona torna a sfidare il "sistema". Lo fa infrangendo il divieto di usare i social imposto dal tribunale di sorveglianza di Milano, che pochi giorni fa ha concesso all'ex manager dei paparazzi l'affidamento provvisorio e terapeutico in una comunità di Limbiate (Milano). Tra le prescrizioni dei giudici, oltre all'attività sui social, vi era anche il divieto di telefonare (i contatti possibili sono solo con parenti e avvocati), di rilasciare interviste e diffondere immagini. Ma è alla tentazione del web che cede Corona, pubblicando un post su Instagram in cui ripercorre di fatto la sua esperienza tra aule di tribunale e carcere. Sulle note del pezzo di "Estate dimmerda" di Salmo, si alternano le immagini di Corona, dove l'unico comune denominatore tra l'entrata in prigione e l'uscita sono i baci e gli abbracci con la fidanzata Silvia Provvedi. A commento del post una sola frase, estrapolata dal testo del rapper:"E allora Balliamo".

E allora Balliamo. #ADALET Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Feb 27, 2018 at 3:40 PST

SILVIA PROVVEDI:"SE ABBIAMO FATTO L'AMORE? DICO CHE..."

In attesa di capire quanto accadrà dopo la decisione di Fabrizio Corona di utilizzare i social, fa già parlare l'anteprima dell'intervista integrale alla fidanzata Silvia Provvedi realizzata da Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini domani in edicola, la compagna dell'ex fotografo dei vip ha dichiarato:"Questa volta, quando Fabrizio è stato scarcerato, eravamo io, mia sorella Giulia, i fotografi e un suo amico. E gli altri amici? Tutti primi al traguardo del suo cuore, ma soltanto a parole. Non chiedetevi se abbiamo fatto l’amore perché è stato come la prima volta. Le nozze? Per ora sistemiamo casa, magari la allarghiamo. La famiglia, vi starete chiedendo? Vedremo". Già, ma cosa resterà di tutto questi piani dopo la mossa di Corona? Come verrà giudicata dai giudici questa sfida aperta dopo pochi giorni di libertà? Fabrizio torna in carcere?

