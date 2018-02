FRANCO TERLIZZI/ Video, l'ex pugile non sa accettare le nomination (Isola dei famosi 2018)

All'Isola dei Famosi 2018 Franco Terlizzi ha avuto un acceso confronto con Amaurys dopo le nomination di lunedì scorso. Inoltre, l'uomo sembra non riuscire a sopportare Elena Morali.

27 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Franco Terlizzi al'Isola dei famosi

Clima teso all'Isola dei famosi 2018. “Sono deluso da Amaurys, pensavo di avere un amico sull’Isola ma sbagliavo”, ha detto Franco Terlizzi convinto che Amaurys Perez lo avesse nominato. I due hanno avuto una lite, a cui poi è seguito un chiarimento. Al campione non piace tenersi le cose dentro e così ha affrontato il concorrente più comico della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Terlizzi, infatti, non sarebbe mai andato da Perez a chiedere dei chiarimenti e quest’ultimo ha detto: “Mi sono sentito ferito, non lo fare mai più”. Quello che è emerso nelle ultime ore è come Franco Terlizzi non riesca a digerire che qualcuno possa nominarlo, pur facendo parte delle dinamiche del gioco. Lo stesso Marco Ferri ha detto di non riuscire a capacitarsi di come l’ex pugile rimanga sempre molto scosso dalle nomination. Franco, dal canto suo, sembra essere particolarmente polemico durante queste ultime puntate e in un altro video si vede la freddezza con cui il naufrago accoglie sull’Isola Elena Morali e Simone Barbato. Insomma, gli equilibri sembrano essere ormai appesi a un filo.

FRANCO TERLIZZI CONTRO ELENA MORALI

Sull’Isola dei Famosi sembra sul punto di scoppiare una vera e propria tempesta e Franco Terlizzi potrebbe essere uno dei principali fautori di tutto questo. Nelle ultime ore, il pugile ha avuto un confronto con Marco Ferri, il quale gli ha chiesto se ha pronunciato delle parole dispregiative nei suoi confronti per nominarlo. Tutto sarebbe nato da quanto detto da Elena Morali, secondo cui Franco prima si stava mostrando amico con Ferri e con Amaurys per poi dire alla soubrette parole molto offensive verso il modello e conduttore. Lo stesso Marco Ferri, dopo il chiarimento avuto con Terlizzi, continua a manifestare delle vere e proprie perplessità, affermando come non gli sia sembrato totalmente sincero. Terlizzi, inoltre, nelle ultime ore sembra sempre più amareggiato per quanto avvenuto nell’ultima diretta dell’Isola e per trovarsi nuovamente in nomination. Le tensioni sono palpabili e l’uomo si è confidato con l’amica Rosa Perrotta, dicendole di credere come sia stata Elena a mettere in giro delle fans voci per seminare zizzania. Ma, a questo punto, emerge prepotente un interrogativo: l’atteggiamento di Franco sarà sincero oppure è solo un doppiogiochista.

LA DIFESA DELLA MOGLIE KETTY

Franco Terlizzi ha saputo catturare l’attenzione del pubblico dell’Isola dei Famosi 2018. I figli dell’uomo e la moglie Ketty hanno preso parte a una recente puntata di Mattino 5 in cui hanno voluto dire la loro sull’esperienza del pugile nel reality di Mediaset. Franco sembra molto innamorato della moglie che gli sta accanto da oltre trent’anni e durante l’ultima diretta si è lasciato andare a un pianto disperato dopo aver sentito la sua voce. La donna, dal canto suo, ha difeso il marito, affermando che è una persona molto sensibile nonostante il suo burbero aspetto esteriore. L’uomo si commuove anche guardando da casa C’è posta per e Ketty ha detto di amarlo proprio perché la fa sentire unica e la mette sempre davanti a ogni cosa. Insomma, un’immagine un po’ diversa da quella che sta emergendo nel programma, dove Franco sembra sempre troppo nervoso e irritato ogni volta che si parla di nomination. La partecipazione del vincitore di Saranno Isolani è sicuramente resa più leggera dalla sua amicizia con Nino Formicola, con il quale da vita spesso a dei siparietti tragicomici proprio nel tentativo di diventare più “acculturato” per fare un regalo alla moglie.

© Riproduzione Riservata.