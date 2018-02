Filippo Nardi/ In studio per riabbracciare il figlio Zack e l'ex compagna Benedetta (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi, ultimo eliminato dall'Isola dei Famosi 2018, torna in Italia per riabbracciare l'ex compagna Benedetta ed il figlio Zack. E, per dare la sua versione dei fatti sul cannagate

27 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Filippo Nardi eliminato dall'Isola dei Famosi 2018

Filippo Nardi, ultimo eliminato dall'Isola dei Famosi 2018, stasera, tornerà in Italia per riabbracciare l'adorato figlio Zack, nato dalla relazione con l'ex compagna Benedetta, la donna più importante della sua vita con cui è rimasto in ottimi rapporti di affetto e reciproca stima. Appena una settimana fa, l'ormai ex naufrago, si è commosso per la toccante lettera del suo 'ometto', affidata alla voce di sua mamma: "Ciao babbo, ti ho visto giù di morale. Non è bello vederti in quello stato. Andare sull'Isola era quello che ti serviva. Mi manchi e non poco, mi regali sempre un sorriso. Molti non hanno ancora capito il tuo modo di scherzare. Sei un idolo per tutti i miei amici. Levati quel cappellino, altrimenti ti cascano quei pochi capelli che ti sono rimasti. Spero di vederti il più tardi possibile. Basta sentirti pronunciare il mio nome per sentirti più vicino. Ti penso, ricordatelo. Se sei felice tu, sono felice anch’io". E chissà che il tanto desiderato abbraccio non avvenga, domani sera, proprio in diretta tv, per la gioia dei telespettatori...

L'AMORE MANCATO CON BIANCA ATZEI E IL SOSPETTO SU DUE CONCORRENTI GAY

Filippo Nardi, con qualche scuro e pochi chiari, è stato uno dei protagonisti, sicuramente più dicussi di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Fino a pochi giorni fa, i telespettatori e commentatori da casa sospettavano che tra l'ex gieffino e Bianca Atzei (neo single dopo l'addio da Max Biaggi) fosse scoccata la scintilla dell'amore. Lui si è persino denudato al cospetto della cantante a testimonianza che ci fosse una grossa complicità e alcun senso del pudore. Il concorrente, inoltre, ha svelato, l'esistenza di una coppia gay sulle spiagge honduregne tra il cast. Si tratterebbe dell'unione formata da Marco Ferri e Jonathan Kashanian Spesso, i due compagni d'avventura si isolano dal resto del gruppo, dedicandosi a lunghe passeggiate e chiacchierate, nonché a sedute di yoga per tonificare il corpo e lo spirito in un'unica speciale simbiosi. L'ex isolano, di fronte, a questo legame così esclusivo, è convinto che ci possa essere qualcosa di più profondo, destinato a trasformarsi, in un futuro, in una relazione vera e propria. "E anche se fosse? Che ci sarebbe di male?" esclamano, a gran voce, gli utenti del web. Si attendono repliche e smentite.

IL RAPPORTO SPECIALE CON SUO NONNO

Filippo Nardi, prima di abbandonare l'Isolad dei Famosi, per volere del televoto, ha raccontato ai compagni d'avventura di aver ricevuto un messaggio di Craig Warwick da parte dell'amatissimo nonno che ha ricoperto un ruolo molto importante nella sua vita: "Craig mi ha detto una cosa un po’ particolare l’altro giorno. Mi ha detto: 'Stanotte ho visto una figura molto grossa che stava sopra di te e ti guardava. Mi ha detto di dirti che è molto fiero di te e ed è molto arrabbiato con tuo padre perché quando ha avuto tutto, se lo è tenuto per sé'. Queste parole mi hanno fatto pensare perché si riferisce a una cosa successa anni fa nella mia famiglia che lui non poteva sapere. Questo angelo sarebbe il mio nonno materno che era un uomo molto grosso. Non voglio elaborare. Voglio aspettare che mi dica qualcos'altro di personale, ma a grandi linee quello che mi ha detto è vero". Immediatamente l'ex gieffino, sorpreso dalle parole del sensitivo, è voluto andare a fondo sulla vicenda, per scoprire qualche dettaglio su suo angelo custode. Dietro l'aspetto da rude, si nasconde un cuore d'oro?

