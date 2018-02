Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini/ "Rosa Perrotta? Potrebbe diventare amiche" (Isola 2018)

Flavio Montrucchio è convinto che la moglie Alessia Mancini, tenace naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, possa legare con Bianca Atzei e Rosa Perrotta fuori dal gioco

27 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018

Flavio Montrucchio, in una lunga intervista, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha commentato l'esperienza da isolana della moglie, Alessia Mancini. L'attore, in queste settimane, si è calato nei panni di perfetto 'mammo' occupandosi dei due figli, Mya di 9 anni mentre Orlando, di appena 2, che non ha ancora capito cosa stia succedendo in Honduras. L'ex gieffino, che di reality se ne intende, fa il tifo per la compagna, convinto che ne esca più fortificata come donna e professionista dello spettacolo: "Sta vivendo un’esperienza difficile dal punto di vista fisico e mentale, però so che lei non si abbatte facilmente, anzi le avversità la aiutano a mettere in luce le sue qualità". L'ex valletta di Gerry Scotti ha tirato fuori la sua tempra da guerriera, scagliandosi, spesso, contro gli altri isolani pur di difendere le proprie posizioni. I telespettatori dell'Isola dei Famosi sembrano, fino ad ora, apprezzato la showgirl, uscita, indenne da un televoto: "Ha un carattere deciso, o la ami o la odi. Quando incontra altre personalità forti è facile che ci siano scontri". Che queste possono essere le armi vincenti per condurre l'ex velina sul podio di questa edizione?

LA POSSIBILE AMICIZIA CON ROSA PERROTTA

Flavio Montrucchio, inoltre, ha analizzato, in dettaglio, i tipi di legame instaurati dalla moglie dall'inizio del gioco ad oggi. Ha intrecciato una vera e profonda amicizia con Bianca Atzei, diventata, nel giro di pochi giorni, sua confidente e compagna di scorribande sull'Isola del Peor tanto da desiderare di frequentarsi anche dopo : "Mi pare abbia legato, spero diventino amiche". Con Rosa Perrotta, all'inizio dell'avventura, ci sono stati una serie di confronti accesi per la capanna o la gestione del cibo, forse, maturati per divergenze caratteriali o antipatia a pelle. Però, la situazione è rientrata con la volontà comune di superare le ostilità per una pacifica convivenza: "Non va molto d’accordo, ma per alcuni versi si somigliano, anche Rosa ha voglia di fare, forse in una situazione normale potrebbero diventare amiche". Per l'ex valletta di Gerry Scotti, ai tempi di Passaparola, questa esperienza rappresenta anche un modo per rimettersi in pista, dal punto di vista lavorativo, dopo anni di gavetta, perché finora "la vita ha voluto che facesse telepromozioni”. L'attore è convinto che la moglie non si ritiri dal reality visto che "ha l’ambizione di fare anche altre esperienze".

