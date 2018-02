Francesca Cipriani / Video: lo scontro con Paola Di Benedetto, tutta colpa del cibo? (Isola dei Famosi 2018)

Dopo aver regalato una pizza a testa ai naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani sì è ritrovata al centro di un piccolo scontro sul cibo con Paola Di Benedetto

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018

È bastata una semplice domanda a dare il via a una nuova piccola querelle, che nelle prossime ore potrebbe accendere la competizione tra Francesca Cipriani e Paola Di Benedetto. La biondissima ex gieffina, infatti, ha chiesto agli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 la possibilità di mangiare una quantità extra di cetriolo a fronte di un mancato consumo della porzione stabilita di lumache, e alla sua richiesta sono seguiti i pareri favorevoli della maggior parte dei concorrenti. A porre un freno ai suoi sogni di gloria, la successiva risposta della Di Benedetto, che poco lontano da lei, con tono decisamente polemico, ha messo in chiaro il suo punto di vista: "Sì, ma le porzioni non le fai tu... Se no abbiam capito le porzioni della Cipriani!". Delusa dalla replica, la Cipriani ha confermato di non aver mai fatto alcuna porzione, cercando inoltre di smorzare il tono polemico della sua agguerritissima compagna di avventura. Nel corso della puntata di stasera, si parlerà anche di questa querelle fra naufraghe? A questo link il video del loro confronto.

NOSTALGIA DI CASA

Francesca Cipriani ha sconfitto la sua paura di lanciarsi nel vuoto grazie all'ipnosi di Giucas Casella, che le ha permesso di salire nuovamente sull'elicottero ed effettuare quel tuffo che qualche settimana fa ha causato numerose polemiche. Felice di aver superato finalmente tutte le sue paure - e la dura prova prevista per la puntata dell'Isola dei Famosi 2018 - la Cipriani ha avuto la possibilità di dividere un prezioso bottino assieme a tutti gli altri naufraghi, che in virtù del suo nobile gesto sono stati ricompensati con una pizza a testa. Il bonus, arrivato a Cayos Cochinos negli ultimi giorni, non è riuscito però a soddisfare le ampie aspettative dei concorrenti, che si sono ritrovati ad addentare una pizza succulenta, ma dal formato eccessivamente mignon. Polemiche a parte, Francesca Cipriani ha gradito il prezioso premio concesso dalla produzione, che con "un sapore diverso" da quelli fino a ora assaggiati le ha consentito di "ritornare a casa con delle immagini, dei profumi, dei sapori che ci mancano ornai da tanto tempo".

