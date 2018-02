Francesco Monte/ Il pubblico stufo del Canna-gate? Ma Striscia la Notizia segue una nuova pista...

Francesco Monte, al centro del caso canna-gate all'Isola dei Famosi 2018, potrebbe finire nuovamente nella bufera a causa di una nuova pista. Ecco tutte le info

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Non c'è pace per Francesco Monte, che da quando è finito nella bufera mediatica del "canna-gate" dell'Isola dei Famosi 2018 è il protagonista indiscusso del gossip televisivo quotidiano. Contro di lui, oltre alle recenti accuse di Eva Henger, confermate nel salotto di Domenica Live dall'insindacabile parere della macchina della verità, anche le puntuali indagini di Striscia la Notizia, che per fare luce sulla questione ha scelto di inviare in Honduras Max Laudadio e Valerio Staffelli alla ricerca di prove certe. Il noto tg satirico di Canale 5 ha quindi deciso di far scendere in campo le sue due punte di diamante, che avranno il compito di seguire una nuova pista alla ricerca della verità sulla vicenda. "C'è una notizia importante ragazzi, si va: si va sull'Isola (...) Andiamo a fare quello che dobbiamo fare", hanno anticipato i due noti inviati nella cabina rossa di Domenica Live. Riusciranno Max Laudadio e Valerio Staffelli a confermare le accuse mosse da Eva Henger?

I TELESPETTATORI STUFI DEL "DROGA GATE"

Non è ancora chiaro se Francesco Monte abbia fatto uso di droghe sull'Isola dei Famosi 2018, ciò che però sembrerebbe essere ormai certo è che la vicenda, nata dalle accuse di Eva Henger, ha diviso in due opposte fazioni il pubblico di Canale 5. Tra sostenitori e detrattori, però, vi è una piccola fetta di pubblico che è stufa delle recenti polemiche scatenate dal droga-gate, e spera che tutta la vicenda possa cadere al più presto nell'oblio. "Ma basta. Lui si è eliminato, in tv non va a fare teatrini, ma che cavolo volete ancora...", "Ma con tutti i problemi che ci sono basta, ormai abbiamo capito lasciate che la gente lavori in pace", e ancora "Amen! Ma adesso finché anche l'ultimo dei dipendenti Mediaset non avrà dato ragione a Eva Henger, ci tocca vedere ogni giorno, mattino, pomeriggio dal lunedì al venerdì, sabato e domenica pomeriggio, sempre lo stesso ritornello? E basta". Dopo l'appello dei tanti fan in rete, calerà il sipario sulla vicenda del "droga-gate".

