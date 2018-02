GASPARE, NINO FORMICOLA/ Video, la diatriba sull’equatore di… Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018)

Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.

27 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Gaspare a L’Isola dei Famosi

Questa è una puntata de l’Isola dei famosi particolarmente importante per Nino Formicola meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Gaspare. Infatti, il noto cabarettista che per tantissimi anni ha fatto ridere gli italiani in coppia con l’indimenticato Zuzzurro, si trova in nomination e quindi a rischio eliminazione assieme a Franco e Paola Di Benedetto. Dunque uno snodo cruciale per il proseguo della sua avventura a L’isola dei famosi. In attesa di conoscere il responso deciso dal pubblico del reality, vi raccontiamo di come Gaspare si è ritrovato a parlare di Nomination con Elena ed in particolare di come evitare di fare polemiche: “Perché la gente se la deve prendere per una nomination? Perché è fatta così, perché vogliono vincere a tutti i costi, per la paura di uscire… il problema di fondo è che non bisogna mai perdere di vista il fatto che è un gioco televisivo ed è un programma, tutto lì.. vuoi essere maggiormente tranquilla e rilassata? Basta non farsi coinvolgere da queste cose ”.

GASPARE, LA DIATRIBIA SCIENTIFICA SULL’EQUATORE

Durante un momento di relax sulla spiaggia dell’Isola, Gaspare si lascia andare ad un momento istruttivo nei confronti di Franco chiedendogli: “Allora che cos’è l’Equatore?”. Franco risponde confessando di non saperlo. A questo punto Gaspare decide di chiamare in ballo Francesca Cipriani facendo presente allo stesso Franco come sarà quest’ultima a spiegargli cosa sia l’equatore. Francesca però risponde alla propria maniera di fatto creando maggiore confusione al povero Franco: “L’inferno.. è qua attaccato, giri a destra, una palla di fuoco.. vedi che fa caldo, stiamo sudando qui? L’equatore è qua attaccato”. Gaspare allora sibillino chiede a Franco se per lui Francesca abbia dato la risposta corretta oppure abbia detto una cosa inesatta. Da qui ne nasce un lungo dibattito nel quale Gaspare tenta di spiegare cosa siano i meridiani ed i paralleli ritrovandosi una Cipriani che scherzosamente parla di una Terra piatta e della vendita dei mappamondi quale trovata puramente di business. Clicca qui per vedere il video della divertente discussione a tre.

