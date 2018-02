GIUCAS CASELLA/ Riuscirà a tornare in Honduras? (Isola dei famosi 2018)

Giucas Casella, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per problemi di natura fisica, si è lasciato scappare una frase sibillina che ha riacceso le polemiche.

27 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Giucas Casella a L’Isola dei famosi

Uno dei grandi protagonisti di questa edizione de l’Isola dei Famosi è senza dubbio il celebre paragnosta Giucas Casella che con la propria simpatia e voglia di fare ha conquistato non solo i propri compagni d’avventura ma anche e soprattutto il numeroso pubblico del reality condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi. Tuttavia per il momento la sua avventura sull’Isola è messa quanto meno in discussione per via di un brutto incedente che pare avergli causato l’inclinazione di una costola portandolo a sopportare un dolore piuttosto lancinante da diversi giorni. Casella è stato praticamente costretto a ritornare in Italia contro la propria volontà in quanto deciso a continuare e soltanto le parole rassicuranti della Marcuzzi lo hanno convinto a sottoporsi ad un controllo medico più accurato in Italia: “Ti prometto che non appena arriverai in Italia e farai gli esami, se sarai guarito rientrerai nel gioco”. Dunque i tantissimi fan di Casella sono con il fiato sospeso per scoprire quale sarà il futuro in questa edizione de l’Isola dei famosi.

GIUCAS CASELLA, UNA PAROLA QUANTO MENO EQUIVOCA

Giucas Casella è stato dunque costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi per far ritorno in Italia per valutare l’effettiva entità di un brutto infortunio subito nei mari dell’Honduras e che pare avergli comportato l’inclinazione di una costola. Un ritiro che Casella ha cercato di scongiurare in tutti modi dichiarando di essere anche pronto a firmare un documento ufficiale per togliere alla redazione del programma qualsiasi possibile responsabilità in caso di problemi di salute. Se da una parte Casella con il proprio atteggiamento ha letteralmente conquistato ulteriormente il pubblico de l’Isola, dall’altra parte si è lasciato scappare una affermazione quando meno equivoca che ha fatto riaccendere la miccia per il cosiddetto caso canna – gate. Il paragnosta infatti ha detto: “Cosa torno a fare? Vengo lì a intossicarmi di nuovo? Lo stress, il fumo?”. Per molti telespettatori e per Striscia la notizia, Casella voleva riferirsi al caso canna – gate. Ma se così fosse, questo andrebbe contro il regolamento del reality in quanto i naufraghi non dovrebbero sapere nulla di quanto accade in Italia.

