GRANDE FRATELLO NIP 2018/ Barbara Palombelli conduttrice, "Chi" conferma: Barbara D'Urso fuori dai giochi?

Sarà Barbara Palombelli a condurre la versione "nip" del grande Fratello? L'indiscrezione di "Chi" sembrerebbe confermare questa ipotesi, ma un indizio suggerisce che...

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Barbara Palombelli, sarà lei a condurre il Grande Fratello?

Sull'onda del successo dell'ultima edizione "Vip", il Grande Fratello si prepara a tornare sul piccolo schermo con la versione originale del format, che porterà nella celebre casa più spiata della tv personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo. Inoltre, secondo le prime indiscrezioni, a unirsi ai ragazzi "nip" potrebbero essere vecchie leve del format, concorrenti che grazie al loro carattere si sono distinti nel corso delle precedenti edizioni. In attesa di scoprire se tali indiscrezioni saranno confermate, cresce al curiosità sulla conduzione del reality, che contrariamente a quanto ipotizzato fino a oggi, potrebbe essere affidata a Barbara Palombelli, già protagonista sulle reti Mediaset con "Forum". A svelare l'indiscrezione è stato il noto settimanale "Chi", che nelle sue "Chicche di gossip" ha confermato la presenza della giornalista al timone del reality: "La conduttrice di Forum Barbara Palombelli cede al lungo corteggiamento: prenderà le redini della nuova edizione del Grande Fratello 'quasi' Nip".

UN INDIZIO APRE NUOVI SCENARI

Sarà Barbara Palombelli ad accogliere e guidare i ragazzi della nuova edizione del Grande Fratello? Per la conduttrice di Canale 5, dopo il successo del suo "Forum", i tempi sembrerebbero maturi per fare il grande salto e approdare così nella prestigiosa fascia della prima serata, ma in attesa della decisione definitiva, che potrebbe portarla o meno a dirigere il reality più atteso della stagione, si fanno largo altre ipotesi. Fra le conduttrici ancora in corsa alla conduzione del reality, potrebbe esserci infatti anche Barbara D'Urso, che già in passato ha condotto il celebre reality confermando il successo delle prime due edizioni di Daria Bignardi. A testimonianza di questa tesi, le parole sibilline pronunciate oggi dalla conduttrice, che nel corso dell'appuntamento quotidiano di Pomeriggio 5, per tenere a bada i suoi ospiti ha minacciato di ricorrere al preziosissimo "freeze". Un indizio che anticipa il suo ritorno in prima serata?

