Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme/ Foto, cena di compleanno per la coppia

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme: il settimanale Chi ha beccato la coppia a cena a Roma il giorno del compleanno del cantante napoletano.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo - Foto Chi

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 28 febbraio, pubblica un servizio esclusivo della coppia che, lo scorso luglio, aveva annunciato la crisi. I paparazzi hanno beccato la cantante e il cantautore napoletano a cena insieme in un ristorante a Palazzo Fendi. Galeotto è stato il compleanno di D’Alessio che la coppia ha festeggiato insieme lo scorso 24 febbraio, come mostrano le foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini. Al termine della cena, la coppia è tornata nella villa dell’Olgiata dove vivono da diversi anni. Il giorno successivo, Anna e Gigi, come fa sapere il settimanale Chi, sono andati a pranzo insieme al figlio Andrea e a Claudio, figlio di Gigi, e alla sua compagna. Un ritorno alla normalità per la coppia che sta cercando di proteggere la propria privacy da rumors e pettegolezzi vari.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO, LA CRISI E’ UN LONTANO RICORDO?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo aver annunciato la crisi lo scorso luglio, hanno sempre cercato di evitare di parlare della loro relazione. Lo scorso gennaio, però, ai microfoni di Verissimo, il cantautore napoletano aveva smentito la rottura dalla storica compagna. “I giornali scrivono un mucchio di menzogne. In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti” – aveva dichiarato D’Alessio per poi aggiungere – “Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore”. Le immagini del settimanale Chi confermano la ritrovata armonia tra i due cantanti che formano non solo una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, ma anche una delle più amate.

