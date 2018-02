HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 27 febbraio 2018)

Harry Potter e il principe mezzosangue, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. La trama del film nel dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA DAVID YATES

Il film Harry Potter e il principe mezzosangue va in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 21,25. La sesta pellicola ispirata alla serie di romanzi ideati dalla scrittrice britannica JK Rowlings. David Yates torna alla regia e viene riconfermato il cast di attori principale, arricchito dalla presenza di Maggie Smith, Timothy Spall, David Thewlis, David Bradley, Warwick Davis e Tom Felton. Al termine delle riprese di Harry Potter e il principe mezzosangue i tre interpreti principali della saga hanno ufficialmente firmato per prendere parte alle due pellicole conclusive della serie, che sono state dirette sempre da David Yates. Le scenografie del film sono state curate da Stuart Craig, noto scenografo americano che ha contribuito al successo di pellicole come Animali fantastici e dove trovarli, Gambit - Una truffa a regola d'arte, La leggenda di Bagger Vance e Greystoke - La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE, LA TRAMA DEL FILM

Voldemort è ormai tornato e la sua immensa e inarrestabile magia oscura, colpisce anche gli esseri umani privi di potere, seminando il panico tra gli abitanti di Londra. Nel frattempo, l'esercito del signore oscuro fa ritorno a Diagon Alley, dove il signor Olivander viene rapito e portato in un luogo sconosciuto. Poco dopo un nuovo anno scolastico ha inizio della prestigiosa scuola di Hogwarts. Tante cose sono cambiate ed i protagonisti iniziano ad imbattersi nelle prime cotte e patimenti amorosi. Intanto Harry, nel corso di una lezione di pozioni, entra in possesso di un libro di appunti redatto dal Principe Mezzosangue, una figura sconosciuta ed ambigua che ha frequentato Hogwarts molto tempo prima. Il maghetto inizia a sfruttare le nozioni contenute nel libro, riuscendo ad ottenere ottimi risultati, fino a quando la situazione gli sfugge di mano spingendolo ad apprendere ed applicare un incantesimo oscuro col quale ferisce Draco.

