I COWBOYS/ Su Iris il film con John Wayne e Roscoe Lee Browne (oggi, 27 febbraio 2018)

I cowboys, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, Roscoe Lee Browne e Bruce Dern, alla regia Mark Rydell. La trama del film nel dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

I cowboys, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola western che è stata affidata nel 1972 alla regista di Mark Rydell, il titolo originale è The Cowboys e la scenegiatura si basa sul romanzo omonimo di William Dale Jennings. L'attore protagonista è John Wayne che interpreta il ruolo di Will Andersen, del cast fanno parte anche Roscoe Lee Browne (Jebediah Nightlinger), Bruce Dern (Ling Hair) e Colleen Dewhurst (Kate). Stephen Hudis, che recita nella parte di Charlie Schwartz, è qui al suo debutto sul grande schermo. Il film I cowboys, è stato prodotto dalla Warner Bros e girato in parte nei loro studi di Burbank, in parte in Colorado e nel Nuovo Messico. Il film, ha vinto il Bronze Wrangler Award (miglior film dell'anno) attribuito dai Western Heritage Awards. Da questo film, nel 1974, è stata tratta una serie televisiva intitolata Giovani Cowboys. Sul set John Wayne e Roscoe Lee Brown non sarebbero dovuti andare d'accordo poichè avevano posizioni opposte in merito alla politica, eppure, si trovarono concordi sull'amore per la poesia, tanto che tra una ripresa e l'altra declamavano i loro versi preferiti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I COWBOYS, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Will Andersen è un uomo anziano e solo, e da quando gli sono stati uccisi i suoi due figli, è anche diventato molto scontroso. Possiede una fattoria e una mandria di vacche, ma ad un certo punto decide di venderle. A tale scopo però deve portare la sua mandria molto lontano, e non può compiere l'impresa da solo. Nessuno pare disposto ad aiutarlo, finché Will decide di assoldare una banda di ragazzini, 12 in tutto, tra i quali c'è un giovane mulatto. Li deve addestrare in modo molto veloce ad essere dei bravi cowboy e quindi parte con loro e la mandria. Il viaggio si rivela subito molto duro soprattutto perché Will si deve scontrare con il bandito Long Hair che vuole rubare le sue bestie. I ragazzi che ha addestrato si riveleranno più in gamba di quanto non credesse, e più affezionati a lui di quanto non si fosse aspettato...

