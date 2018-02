IL PISTOLERO/ Su iris il film con John Wayne e James Stewart (oggi, 27 febbraio 2018)

Il pistolero, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, James Stewart e Lauren Bacall, alla regia Don Siegel. La trama del film nel dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Il pistolero va in onda su Iris oggi, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola western realizzata del 1976 con il titolo originale The Shootist ed è stata diretta da Don Siegel (La notte brava del soldato Jonathan) mentre il soggetto è stato tratto dall'omonimo romanzo di Glendon Swarthout e vede nel cast, nel ruolo di protagonista, John Wayne (Rio Bravo), affiancato da attori del calibro di James Stewart (La vita è meravigliosa), Lauren Bacall (Come sposare un milionario), Ron Howard (American Graffiti), Richard Boone, Hugh O'Brian, Harry Morgan, John Carradine Sheree North, Scatman Crothers, Bill McKinney, Rick Lenz, Gregg Palmer. Si tratta dell'ultima apparizione sugli schermi di John Wayne, che morirà pochi anni dopo. Wayne e Stewart avevano già recitato insieme nel 1962, nel film diretto da T. Ford, L'uomo che sparò a Liberty Valance. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PISTOLERO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film, ambientato nel 1901, racconta la storia di J.B.Books, un vecchio pistolero che viaggia fino a Carson City per consultare un amico medico (James Stewart) sui suoi problemi di salute. Il medico gli dice che ha un cancro e che non gli resta molto da vivere: potrà alleviare i suoi dolori con il laudano ma presto le sue sofferenze diverranno insopportabili. Books allora affitta una stanza in una pensione di proprietà della vedova Bond Rogers (Lauren Bacall) e di suo figlio adolescente Gillom (Ron Howard). Il maresciallo Thibido (Morgan), allarmato dalla presenza di un famigerato pistolero nella sua città, gli chiede di andarsene, ma Books gli confida che sta morendo e che intende trascorrere quanto gli resta da vivere a Carson City. La notizia che Books è in città si diffonde e profittatori, giovani pistoleri, vecchi amici e nemici si fanno presto vivi. Un giornalista di nome Dobkins (Rick Lenz) gli propone di collaborare a una serie di articoli che glorifichino la sua carriera di vecchia gloria del West. Ma Books ha altri progetti per i giorni che gli restano da vivere e intende morire come ha sempre vissuto. Il pistolero chiede a Gillom di consegnare un messaggio a tre uomini, Mike Sweeney (Boone), che ha promesso di vendicare il fratello che Books ha ucciso tempo prima, Jack Pulford (O'Brian), un giocatore professionista e tiratore infallibile e Jay Cobb (Bill McKinney), il prepotente datore di lavoro di Gillom. Il ragazzo informa ciascuno di loro, separatamente, che Books si troverà al Metropole Saloon il 29 gennaio, per il suo cinquantottesimo compleanno. Quando arriva il giorno, il saloon è deserto tranne che per i quattro uomini e il barista (Charles G. Martin). Books ordina da bere e brinda al suo compleanno e ai suoi tre "ospiti". E' così che comincia una memorabile scena di duello incrociato, in puro stile western.

© Riproduzione Riservata.