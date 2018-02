IL SEGRETO/ Nazaria è una persona inaffidabile? Ecco il primo indizio (Anticipazioni 27 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 febbraio: Nazaria ha fatto credere a Mauricio di essere persona gentile e generosa. Ma davvero è sincera con lui? Ecco il primo indizio.

27 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo l'avvincente puntata serale di ieri, Il Segreto torna nella sua tradizionale collocazione pomeridiana, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30 circa. Sarà un episodio caratterizzato dalla preoccupazione per le condizioni di salute di Marcela, ritrovata nel bosco intrappolata sotto un albero. La giovane sarà ancora viva ma il dottor Zabaleta, chiamato immediatamente per verificare il suo stato e quello del feto, sarà estremamente duro a tal proposito: il bambino correrà un grave pericolo e potrebbe morire a causa delle ferite. Inutile aggiungere che la disperazione di Matias e di tutti i suoi familiari sarà totale: il ragazzo che si era appartato con Beatriz, causando la preoccupazione della moglie, si sentirà profondamente in colpa per quanto accaduto. Se fosse stato un marito fedele, ora il suo bambino non sarebbe costretto a lottare tra la vita e la morte. Ecco perché si preparerà a prendere una decisione sofferta e definitiva: la sua storia d'amore con Beatriz dovrà giungere al termine?

Il Segreto: i primi sospetti di Mauricio

I nuovi personaggi de Il Segreto cominceranno a farsi conoscere meglio, lasciando chiaramente intendere di essere portatori di diversi misteri. Sarà questo il caso di Nazaria, la moglie di Mauricio che in un primo momento è apparsa una persona amorevole e gentile. L'unica ad avere dei sospetti su di lei è stata Fe, che in varie circostanze è rimasta vittima degli spinosi commenti della rivale. Eppure nessuno ha creduto alle parole della domestica, che ha deciso di non intromettersi oltre nella questione. Un fatto però comincerà a far venire il dubbio anche al capomastro: quest'ultimo apprenderà infatti che la moglie ha acquistato all'emporio uno scialle e che se n'è andata senza pagarlo. Una scelta a dir poco sbagliata, se pensiamo a quanto sia pettegola Dolores. Mauricio dovrà quindi rimediare quanto prima se vorrà evitare che la moglie venga considerata una ladra dagli abitanti di Puente Viejo...

© Riproduzione Riservata.