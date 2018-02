Isola dei Famosi 2018, canna-gate e diretta/ Franco squalificato? Nuovi concorrenti... (Sesta puntata)

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta sesta puntata: chi sarà il nuovo eliminato tra i tre concorrenti in nomination? “Nuovi” ingressi ed ancora il canna-gate in studio.

27 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

L’appuntamento con la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 13 è rinnovato per oggi, martedì 27 febbraio su Canale 5. Durante la serata ci sarà spazio poi alle nuove nomination mentre avremo modo di scoprire chi dovrà abbandonare il programma tra Franco Terlizzi, Nino Formicola e Paola Di Benedetto. Per quanto riguarda i sondaggi (anche dei bookmakers), con molta probabilità sarà proprio Madre Natura ad abbandonare il gioco… staremo a vedere! In ultimo, scopriremo come sta Giucas Casella e chi vorrà ipnotizzare questa sera. Definire disastrosa questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018 è dire poco. Il “canna-gate” ha creato più di qualche problema e perfino Max Laudadio e Valerio Staffelli, pare siano intenzionati a volare in Honduras per ricercare delle altre prove. Alessia Marcuzzi, dopo aver messo da parte la questione, si è portata a casa ascolti molto tiepidi e così, insieme agli autori ha deciso di parlarne ancora e magicamente, gli ascolti sono risaliti. Nonostante il pubblico si dica stanco di queste dinamiche, quindi, sembra che l’argomento di conversazione principale debba essere solo questo. E così anche questa sera, dalle 21.25 in poi, la conduttrice ritornerà in pista con i suoi amici in studio. Da una parte Mara Venier mentre dall’atra Daniele Bossari, anche lui recentemente accusato da Striscia di avere un auricolare per dei suggerimenti da sfoderare contro Eva Henger. La sesta puntata poi, potrebbe segnare anche un altro dramma: la squalifica di un concorrente. Intanto in Honduras, dovrebbero anche entrare due nuovi protagonisti, per ringalluzzire un cast che ha regalato soddisfazioni tanto quanto figuracce.

Franco eliminato? Le accuse di omofobia

Ed intanto, in queste ore online, la bomba: Magnolia starebbe valutando l’ipotesi di chiudere L’Isola dei Famosi anticipatamente. Dopo lo scandalo del “canna-gate” infatti, in Honduras si sta per abbattere una nuova tempesta (non da poco). Craig Warwick ha accusato Franco Terlizzi di essere omofobo. L’ex pugile in questo momento è al televoto e quindi in rete si sta urlando a grande voce la sua eliminazione. All’uomo barbuto però, potrebbe andare ancor peggio con una bella espulsione oltre alla vergogna di aver detto frasi di questo tipo nel 2018, davanti le telecamere di un programma televisivo. Ci potrebbe essere anche l’ipotesi di un faccia a faccia tra Franco e Craig? Staremo a vedere. Nel frattempo, la sua nomination lo vede scontrarsi con Paola Di Benedetto e Nino Formicola (Gaspare). La Gialappa’s Band intanto, ha fatto già il suo, invitando il popolo della rete ed anche quello da casa, a “far fuori” l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. In Honduras insieme ai naufraghi, anche Stefano De Martino, l’inviato messo sotto la lente d’ingrandimento da Stefano Bettarini che lo scorso anno ricopriva lo stesso ruolo.

“Nuovi ingressi” in Honduras?

Per quanto riguarda il cast dell’Isola dei Famosi invece, dovrebbero entrare “nuovi volti”. Inizialmente infatti, si parlava proprio di Stefano Bettarini e Michela Coppola in Honduras ma poi la loro partenza è stata stoppata: per quale motivo? A quanto pare, la produzione del reality ha voluto che l’ex calciatore non si confrontasse con Alessia Mancini, sua vecchia fiamma attualmente sull’Isola. Successivamente poi sono stati avanzati anche due altri nomi pronti per entrare in gioco: Luigi Mastrangelo e Aida Nizar. Quest’ultima, proprio di recente si è perfino palesata durante Pomeriggio 5 con un video indirizzato al padre di Marco Ferri. La donna infatti, sconosciuta in Italia, ha partecipato al Grande Fratello spagnolo proprio insieme all’influencer. Adesso è pronta per L’Isola? A quanto pare sì, ma non solo... oltre alle potenziali new entry, ritorneranno anche dei volti già noti. La conferma arriva da Davide Maggio che scrive: "I concorrenti sinora eliminati verranno messi al ballottaggio per il ritorno in Honduras (...) A contendersi il ritorno in Honduras saranno probabilmente Filippo Nardi (che non ha fatto rientro in Italia proprio per questo motivo), Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. In dubbio Craig Warwick, che era stato costretto ad abbandonare l’Isola per un infortunio".

Filippo Nardi in studio? No! Ecco perché

Nello studio con Alessia Marcuzzi, arriverà anche l’ultimo eliminato della scorsa puntata Filippo Nardi? A quanto pare no. L’uomo infatti, dovrebbe essere in ballottaggio per riconquistare un posto in prima fila con il resto degli ex naufraghi. Nel frattempo in Honduras continueranno le prove leader per conquistare il titolo di migliore ed evitare l’appellativo di peggiore. Dalla scorsa settimana, tutti riuniti sulla stessa isola, hanno avuto modo di chiarire alcune problematiche.

