Jennifer Lawrence nuda in Red Sparrow/ Nel 2014 la storia delle foto rubate da iCloud

Jennifer Lawrence nuda in Red Sparrow: l'attrice svela come sia riuscita a superare il trauma delle foto private rubate. Il film nelle sale italiane dal prossimo 1° marzo.

27 febbraio 2018 - agg. 27 febbraio 2018, 13.06 Matteo Fantozzi

Jennifer Lawrence nuda in Red Sparrow

Continuano ad aggiungersi uno dietro l'altro i fatti legati alla vita privata di star che sono state messe in piazza a causa di hacker senza scrupoli. Tra queste c'è quella legata all'attrice Jennifer Lawrence che a pochi giorni dall'uscita di Red Sparrow ha commentato, proprio in merito a questo, la sua presenza sul set senza veli. Nel 2014 l'attrice ha visto numerose foto personali e anche molto imbarazzanti spiattellate sul web senza il suo consneso. All'epoca fu proprio la sua portavoce a confermare che era stato violato il suo profilo iCloud, spiegando: "Questa è una violazione glafrante della privacy. Le autorità sono state informate e perseguiranno chiunque posti queste foto di Jennifer Lawrence. Una situazione che purtroppo è accaduta a molte star, tra queste anche la giornalista sportiva di Sky Diletta Leotta. (agg. di Matteo Fantozzi)

"ECCO COME HO SUPERATO IL TRAUMA DELLE FOTO RUBATE"

Nel film Red Sparrow Jennifer Lawrence ha recitato nuda in alcune scene. L'attrice era stata protagonista in passato di alcune foto molto personali rubate e messe liberamente in rete. L'attrice ha dichiarato: "Ci è voluto un po' per dire sì a queste scene, ma dopo aver finito di girare mi sono sentita più forte. Non ho dormito la notte prima perché è stato come avere l'incubo di ritrovarsi completamente nuda in classe, ma dopo aver finito ho sentito questo sentimento di forza. Ho capito che c'era una bella differenza tra farlo con il consenso o senza. Mi sono sentita restituire il potere di prendere le mie decisioni. Ho sentito come se qualcosa mi fosse stato restituito e l'ho utilizzato nella mia arte". L'accaduto delle foto rubate e finite online risale al 2014 e l'attrice ha spiegato: "Rubare quelle foto è stata una violenza inaudita, mi sono sentita come se mi avesse attaccato tutto il pianeta".

IL FILM NELLE SALE DAL 1° MARZO

Nelle sale cinematografiche italiane uscirà il prossimo 1° marzo 2018 il film Red Sparrow dove ci sarà una Jennifer Lawrence senza veli. La pellicola è stata diretta da Francis Lawrence e tratto dal romanzo di Jason Matthews. Jennifer Lawrence interpreta il ruolo della protagonista Dominika Egorova / Diva che è stata arruolata nella Scuola Sparrow contro le sue volontà. Questo è un servizio segreto che trasforma delle ragazze in assassine pericolose quanto seducenti. Nel mirino di Dominika Egorova finirà l'ufficiale della CIA Nathaniel Nash. Quest'ultimo è impegnato nel monitorare le infiltrazioni dell'Intelligence russa. Nel cast oltre a Jennifer Lawrence troviamo anche Joel Edgerton, Matthias Scoenaerts, Charlotte Rampling e il grandissimo Jeremy Irons. Al momento la critica ha però parzialmente bocciato il film con recensioni negative sia su Rotten Tomatoes e Metacritic, per una media attorno al cinque e mezzo.

© Riproduzione Riservata.