JONATHAN / Video, il naufrago scherza sulla presunta alleanza delle donne (Isola dei famosi)

Jonathan, concorrente di questa edizione de l’Isola dei famosi, scherza con Marco Ferri sulla rivolta sessista delle femmine paragonata a quella del 1968. Il video.

27 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Jonathan a l’Isola dei Famosi

Tra poche ore va in onda un nuovo appuntamento serale de l’Isola dei Famosi condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi. Un’edizione che sta riservando tantissime polemiche, situazioni interessanti e facendo emergere il carattere dei vari protagonisti. Uno dei più ben visti è senza dubbio l’ex gieffino Jonathan che con la propria simpatia sa intrattenere pubblico ma anche i compagni di avventura. Infatti, nelle scorse ore ha condotto una discussione con Alessia Mancini e Amaurys rimarcando con leggerezza un atteggiamento tenuto dalla stessa Alessia nei confronti degli altri naufraghi: “Io ti vedevo da lontano.. lei muore dalla voglia di ridere ma hai preferito aspettare che si cuocessero nel loro brodo.. ti ho vista proprio!!! Non hai voluto dire la tua idea pensando che non venisse presa in considerazione? Non è vero, tu sei venuta ed abbiamo accolto le tue idee, siamo stati molto democratici..”. Insomma, un Jonathan vero mattatore della spiaggia quando c’è da discutere e rimarcare delle situazioni con brio ed eleganza.

JONATHAN, LA RIVOLTA SESSISTA

Sulla spiaggia del’Isola dei Famosi nei mari dell’Honduras, Jonathan ha avuto modo di parlare della ripartizione dei compiti per mandare avanti la ‘baracca’. Una divisione dei compiti che l’ex concorrente del Grande Fratello ha affrontato in prima persona contribuendo all’assegnazione ai vari naufraghi. Mentre si trovava a parlare con Amaurys e Alessia Mancini sotto il capanno facendo i conti con una estemporanea folata di vento che ha alzato tantissima sabbia, Jonathan ha risposto con eleganza e humour ad una sorta di rivendicazione da parte di Marco Ferri che non è apparso tanto contento del compito assegnatogli e soprattutto dei naufraghi con cui condividerlo. Davanti alla rimostranze di Marco, Jonathan ha risposto con una serie di battute che hanno divertito gli altri naufraghi facendo riferimento ad una sorta di rivolta sessista delle donne: “Oggi le donne sono tutte alleate, si amano.. stai attento c’è la rivoluzione sessista delle femmine che manco nel ’68 l’hanno fatta.. hai presente Sex and the City? Meglio… Marco ti ho considerato come un maschio alfa? Niente non c’è risposta, vuoi essere considerato come un maschio beta? (Amaurys e Alessia Mancini se la ridono)”. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.