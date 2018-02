KATIA PEDROTTI / Dal Grande Fratello a Mamma, Che Riccanza: la moglie di Ascanio Pacelli sbarca su Mtv

Katia Pedrotti, balzata alle cronache per la partecipazione al Grande Fratello 4, sarà protagonista di Mamma, Che Riccanza, il nuovo reality show di Mtv.

27 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Katia Pedrotti

I telespettatori storici del Grande Fratello sicuramente ricordano molto bene Katia Pedrotti, che fece parecchio scalpore nel 2004 a causa della sua relazione con il nobile Ascanio Pacelli. La coppia si conobbe proprio davanti le telecamere e, anche se in pochi ci avrebbero scommesso, continuarono a frequentarsi anche dopo il reality show sposandosi l'anno successivo. La loro relazione continua ancora oggi a distanza di 14 anni ed è stata allietata dall'arrivo dei figli Matilda e Tancredi. Negli ultimi tempi la coppia, che ha attraversato anche qualche periodo di crisi superandolo insieme, non aveva fatto parlare di sé, matenendo il più possibile la privacy della famiglia. Ma è recentissima la notizia secondo la quale la Pedrotti sarà presto protagonista di un nuovo reality, nel quale metterà in mostra le sue doti di mamma benestante. Il programma in questione si intitola Mamma, Che Riccanza e andrà in onda su Mtv a partire dal prossimo 13 marzo.

Katia Pedrotti protagonista di Mamma, Che Riccanza!

Da metà marzo Katia Pedrotti sarà una delle tre protagoniste di Mamma, Che Riccanza! ovvero lo spin-off di Riccanza, che racconta le vicende dei cosiddetti 'figli di papà'. Nella trasmissione nella quale l'ex gieffina si racconterà saranno invece le mamme a parlare di sé e della vita di donne particolarmente benestanti. Nata da famiglia borghese, la Pedrotti ha avuto la possibilità di conoscere la bella vita anche grazie al marito Ascanio Pacelli, nobile romano discendende da Papa Pio XII. Se il marito negli ultimi anni si è dedicato più che altro alla televisione e alla radio, strizzando l'occhio anche al mondo del cinema, la Pedrotti ha preferito dedicarsi al ruolo di moglie e mamma. È comunque seguitissima su Instagram con circa 250 mila followers dove si diletta come influencer e fashion blogger. Ma l'occasione per conoscerla meglio sarà dettata proprio dalla sua nuova partecipazione nel reality show di Mtv che ha già ufficialmente annunciato la sua partecipazione: sarà lei la 'mamma principessa' al fianco delle colleghe Sabrina Ferrara (la mamma in carriera), Noemi Montanaro (la mamma artista), Natasha Slater (la mamma PR).

© Riproduzione Riservata.