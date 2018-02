L'Enosteria/ Materie prime a km 0 e pasta fresca nel locale di Roberta e Marwan (4 ristoranti)

L'Enosteria, di Roberta e Marwan, è uno dei locali protagonisti della puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" ambientata nelle Marche, alla scoperta del miglior ristorante di tartufo.

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

L'Enosteria (Facebook)

Nella settima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si va ad Acqualagna, nelle Marche, alla scoperta del miglior ristorante di tartufo. Tra i quattro ristoranti che si contenderanno l’ambito titolo c’è l’Enosteria, il locale di Roberta e del suo fidanzato Marwan. Trasferitasi da Roma per amore, il suo è un ristorante di pochi coperti dall’atmosfera calda ed elegante, con la roccia che copre e gran parte delle pareti. Il menu dell’Enosteria viene cambiato ogni mese a seconda delle materie prime a km zero a disposizione, mentre la pasta fresca è fatta in casa. Il tartufo è un ingrediente molto presente nel menù del ristorante, nonostante Roberta si sia avvicinata da poco al prodotto. “Abbiamo scelto di lavorare esclusivamente con prodotti freschi ed Italiani. Perché secondo noi… sono i migliori! Ogni giorno lo Chef preparerà il pane e pasta fresca… Sarà Il pane caldo a darvi il benvenuto e vi offriremo una vasta scelta di vini, soprattutto quelli locali. Secondo noi La Regione Marche purtroppo, sotto alcuni aspetti, soprattutto quelli di tipo enologico viene sottovalutata, quindi vi invitiamo a scoprire quanta ricchezza propone questa bellissima terra!”, si legge sul sito del ristornate.

ROBERTA E MARWAN, AMORE IN CUCINA

Lo stile di Roberta, accurato e alla moda, si rispecchia totalmente nel ristorante: ai mobili di antiquariato si contrappongo i moderni giochi di luce dei lampadari. “L’Enosteria è il luogo giusto per chi ama il buon cibo e il buon vino. L’ ambiente è curato nei dettagli, con qualche richiamo ai vecchi Bistro Parigini .Tutto il locale è stato progettato minuziosamente assieme a professionisti e artigiani locali che con grande maestria hanno collaborato nel rendere l’ ambiente cosi folcloristico. Piatti e tazzine sono state create da un bravissimo artigiano Elbano. Anche il tovagliato è frutto di un eccellente sarta locale. Lo splendido bancone del bar è stato ideato da un artista-artigiano Toscano. Tavoli, sedie e lampadari sono tutti articoli di antiquariato suggeriti da antiquari locali”, è la presentazione del ristorante sul sito dell’Enostoria. Inoltre è possibile scoprire qualcosa in più sui due fidanzati che gesticolano il locale: “Marwan Grottoli, nato a Fossombrone, all’ età di 16 anni ha avuto le sue prime esperienze in diverse strutture nella regione Marche e finito gli studi ha deciso di fare esperienza altrove. Così ha iniziato la collaborazione con diversi Chef importanti, lavorando in tutta Italia e anche all’ Estero… Durante questi anni il desiderio di realizzarsi e di creare qualcosa di proprio è cresciuto sempre più e così quando incontra Roberta Vergari coglie l’ occasione per dare vita a un’ ambizione che li accomuna”. Roberta ha lavorato in molte strutture alberghiere al centro di Roma: “Con gli anni si è creata un suo bagaglio, in cui racchiude tutte le sue esperienze più significative. Nel 2016 decide di trasferirsi nelle Marche per dar vita a un sogno a cui entrambi credono”.

