LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE/ Su Rai Movie il film con Pif (oggi, 27 febbraio 2018)

La mafia uccide solo d'estate, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Pierfrancesco Diliberto che ha diretto anche la regia, Pif, Cristiana Capotondi.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE PIF E CRISTIANA CAPOTONDI

La mafia uccide solo d'estate, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 21.10 Una pellicola di genere commedia che è stata afidata alla regia di Pierfrancesco Diliberto e vede protagonista lo stesso regista che veste i panni di Arturo Giammarresi, un giovane e promettente reporter che fin da piccolo sogna di narrare le vicende della sua terra natia purtroppo legate a fatti di cronaca nera di stampo mafioso. Tra i produttori del film figura anche Fausto Brizzi, noto regista italiano finito nell'occhio del ciclone per alcune accuse mosse nei suoi confronti. Dal punto di vista professionale Brizzi è principalmente noto per aver diretto film come Maschi contro femmine e Notte prima degli esami. Le musiche sono state affidate a Santi Pulvirenti, musicista che ha curato le colonne sonore di film come Indovina chi sposa mia figlia e Baciami ancora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il protagonista del film è Arturo Giammaresi, giovane talentuoso ed aspirante giornalista spinto dal desiderio di narrare i fatti di cronaca nera che hanno colpito la Sicilia dagli anni 70 e legati alla mafia. In realtà l'intera esistenza di Arturo è indirettamente collegata alle principali stragi messe in atto dalla mafia e ad individui cruciali per lo sviluppo delle principali cosche mafiose siciliane, come Riina, che incrocia per sbaglio lungo in corridoi dell'ospedale in cui è in procinto di nascere il suo fratellino. Ma l'uomo che segna con fermezza la vita di Arturo, accorgendosi fin da subito delle sue straordinarie doti da reporter è Francesco, un suo vicino di casa che cerca in tutti i modi di spronarlo. A fare da cornice alla narrazione che descrive tutte le pù sanguinose stragi di mafia c'è poi la storia d'amore tra Arturo e Flora, la ragazzi di cui è segretamente innamorato fin da bambino.

© Riproduzione Riservata.