LA PREDA PERFETTA/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson (oggi, 27 febbraio 2018)

La preda perfetta - A Walk Among the Tombstones, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Liam Neeson e Dan Stevens, alla regia Scott Frank. Il dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST LIAM NEESON

Il film La preda perfetta - A Walk Among the Tombstones va in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola thriller e poliziesca che vede la regia di Scott Frank mentre l'intera trama è stata tratta dall'omonima opera dwllo scrittore americano Lawrence Block. Nel cast di attori principali troviamo alcuni grandi nomi del panorama cinematografico statunitense e non solo, come Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, David Harbour, Sebastian Roché e Mark Consuelos. Tra i produttori figura anche Brian Oliver, giocatorie di basket professionista molto noto negli Stati Uniti. Tra il team di produttori figura anche l'immeno Danny De Vito. Il ruolo di Kenny Kristo è interpretato da Dan Stenvens, attore americano reso particolarmente celebre dal suo ruolo da protagonista nel film Disney del 2017 La bella e la bestia. Altri importanti film a cui ha preso parte nel corso della sua carriera sono The Guest, Notte al museo - Il segreto del faraone, Marcia per la libertà e Dickens - L'uomo che inventò il Natale. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA PREDA PERFETTA - A WALK AMONG THE TOMBSTONES, LA TRAMA DEL FILM

Matt Scuder ha ormai abbandonato la sua divisa da agente di polizia da diverso tempo, scegliendo di continuare a far rispettare la legge in veste di investigatore. La scelta di dire definitivamente addio alla sua carriera è legato ad un tragico incidente in cui perse la vita una ragazzina. Dopo quell'episodio, Matt ha affrontato tanti ostacoli, primi fra tutti depressione e alcol. Per fortuna è riuscito a riprendersi ed ora è chiamato ad indagare su in caso molto complesso. Una donna, legata ad un noto e potente boss della malavita newyorkese, è stata massacrata. Matt Scuder dovrà scoprire chi e perché ha deciso di infierire in quel modo barbaro sulla vittima.

