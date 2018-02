LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne, il corteggiatore non invidia nulla Lorenzo Riccardi

Al trono classuco di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, corteggiatore di Sara Affi Fella, è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del programma di Maria De Filippi.

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni, corteggiatore dei Sara Affi Fella, non ha accolto con entusiasmo la decisione della tronista di tornare a frequentare Lorenzo Riccardi, che nelle scorse settimane si era dichiarato per Nilufar Addati. In studio, Luigi visibilmente amareggiato ha detto di aver previsto tutto riguardo Lorenzo e Sara e di averci azzeccato in pieno. Nella puntata di oggi. martedì 27 febbraio di Uomini e Donne dedicata al trono classico andrà in onda l’esterna di Sara e Luigi. Il corteggiatore mostra alla tronista alcune immagini della sua infanzia cono il fratello e della loro conoscenza. Luigi confessa di esser stato vittima di bullismo e di prese in giro, che però hanno rafforzato il suo carattere. Mentre sono sdraiati, Sara gli rivela la sua scelta di riportare Lorenzo. Il ragazzo - a differenza di quanto detto in studio - si dice felice perché così sa che lei sceglierà senza avere dubbi. I due sembrano sul punto di baciarsi: “I baci si strappano, non si chiedono”, dice Sara. L’esterna viene accolta da molti applausi in studio e Luigi dichiara di voler essere da esempio per coloro che seguono il programma, perché non bisogna mai lasciarsi abbattere dagli eventi della vita.

Luigi Mastroianni sul trono?

Non manca una frecciatina al rivale Lorenzo: ci sono persone che possono colpire più le donne e rivelarsi vincenti nella vita, ma Luigi non gli invidia nulla. Al momento del ballo, Sara invita Luigi. Insieme a Giordano Mazzocchi (corteggiatore di Nilufar), Luigi Mastroianni è uno dei corteggiatori più amati di questa edizione di Uomini e Donne. I due ragazzi sono molto amati dalle fan anche perché nonostante tutto sono certe che le troniste non li sceglieranno: “Appello a tutti i Giordano e Luigi d’Italia: non nascondetevi, non fatevi scoraggiare dai Lorenzo di turno perché loro sono di passaggio, voi siete di sostanza” e “Una preghiera per Giordano e Luigi che prenderanno un bel due di picche a fine stagione”, scrivono due utenti su Twitter. Altri chiedono alla redazione di metterli presto sul trono: “Raga ma non si possono avere Luigi e Giordano sul trono tipo il Dama e Branzani? #uominiedonne” e “Facciamo che Sara e Nilufar scelgono al più presto Lorenzo così mettete Giordano e Luigi sul trono?”.

