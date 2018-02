MANUELA ARCURI IN TOPLESS SU INSTAGRAM/ Foto, l'attrice stupisce il web dal centro estetico

Manuela Arcuri in topless su Instagram, Foto: l'attrice stupisce tutto il web per le immagini dal centro estetico. Compiuti da poco 41 anni ha ancora un fisico davvero incredibile.

27 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Manuela Arcuri in topless su Instagram

Gli anni sembrano non passare per Manuela Arcuri che nonostante abbia compiuto da poco 41 anni è ancora bellissimo. Lo dimostrano le foto pubblicate di recente su Instagram dove appare in topless in un centro estetico. La donna è sdraiata su un lettino caldo ad acqua e non mostra ovviamente il corpo, ma si vede una silhouette che nel tempo non è cambiata. La donna è ancora splendida e il pubblico continua a dimostrarle grandissimo affetto. Nel commento Manuela Arcuri scrive: "Relax in un lettino caldo ad acqua! È fantastico... lo avete mai provato", clicca qui per per i commenti dei follower. Sarà interessante capire quali saranno anche i prossimi progetti proprio di Manuela Arcuri che negli ultimi anni ha un po' rallentato la sua attività nel mondo dello spettacolo anche per la nascita di suo figlio nel 2014 dalla storia d'amore con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.

LA CARRIERA

Manuela Arcuri è nata ad Anagni l'8 gennaio del 1977. Dopo aver frequentato il liceo artistico si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica Pietro Scharoff a Roma dove si diploma nel 1997. Inizia la sua carriera quando ha ancora 15 anni come modella per gli allora molto in voga fotoromanzi. Viene notata quando da comparsa partecipa a I buchi neri di Pappi Corsicato e partecipa così a I Laureati di Leonardo Pieraccioni. Nel frattempo parallelamente va avanti anche una carriera da showgirl in televisione dove è una delle vallette (letterate) de Il gatto e la volpe. Al cinema ha lavorato con registi importanti come Vincenzo Salemme in A ruota libera, Giorgio Panariello in Bagnomaria, Carlo Verdone in Viaggi di Nozze e Carlo Vanzina in A spasso nel tempo e nel recente Non si ruba a casa dei ladri. Nel 2002 le è stata eretta addirittura una statua a grandezza naturale sul lungomare di Porto Cesareo.

