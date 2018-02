MARA VENIER/ Risolleverà le sorti del programma coinvolto in una bufera mediatica? (L’Isola dei Famosi)

L’Isola dei Famosi nel bel mezzo della bufera mediatica a causa del canna gate. Sotto pressione la produzione, toccherà all’opinionista Mara Venier risollevare le sorti del programma?

27 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Mara Venier, opinionista a L’isola dei Famosi

Momento di vera difficoltà per questa nuova edizione de L’isola dei Famosi dove le dinamiche di gioco tra i naufraghi si fanno sempre più incalzanti. Una brutta aria insomma tira nei mari dell’Honduras che mettono in crisi la conduttrice Alessia Marcuzzi per le decisioni che Mediaset e Magnolia potrebbero prendere. Una mano potrebbe darla Mara Venier che da questo anno insieme a Daniele Bossari riveste il ruolo dell’opinionista. La sua verve e la sua simpatia potrebbero risollevare le sorti di questo programma che giorno dopo giorno viene coinvolto sempre più in nuovi scandali a causa dell’eterno canna gate e delle approfondite indagini che Striscia La Notizia sta portando avanti. Tuttavia sembrerebbe che i due opinionisti contribuiscano a creare un clima non proprio disteso a causa di una ostilità tra loro. Mara Venier sin dall’inizio pare non avrebbe gradito la presenza del fresco vincitore del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari palesando anche la propria tristezza per l’assenza dell’amico e collega Alfonso Signorini che era stato al suo fianco nelle passate edizioni. Mara Venier infatti durante le dirette del martedì sera non perde occasione per lanciare alcune frecciatine a Daniele che invece fa finta di ignorare ogni suo intervento. Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata di questa sera.

MARA VENIER, NUOVI ED INTERESSANTI PROGETTI LAVORATIVI

Tuttavia sembra che dopo L’isola dei Famosi per Mara Venier ci potrebbero essere dei nuovi ed interessanti progetti lavorativi. Non si tratta però di un nuovo programma televisivo bensì proprio di un film. Alberto Dandolo per il settimanale Oggi ha fatto sapere: “Per Mara Venier, 67, è un momento d¹oro. Al grande successo dell’Isola dei Famosi, dove imperversa come super opinionista, si potrebbe aggiungere un nuovo progetto. Si mormora di un suo ritorno come protagonista di un film d’autore sul grande schermo. Per zia Mara è forse pronta una sceneggiatura scritta ad hoc?”. Insomma una grande occasione per Mara Venier che in passato ha partecipato a diversi lungometraggi per il cinema ma anche serie tv, come ad esempio Cattivi pensieri di Ugo Tognazzi nel 1976, Kamikazen – Ultima notte a Milano film di Gabriele Salvatores del 1987, Paparazzi nel 1998. Tra le fiction Professione vancanze del 1987 e La voce del cuore del 1995 in cui recita al fianco di Gianni Morandi e Ritornare a volare del 1998.

