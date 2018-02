MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne: dopo la segnalazione arriva la chat... della sorella!

La corteggiatrice Marta Pasqualato continua a far parlare di sé nello studio di Uomini e Donne. Dopo essere stata eliminata da Nicolò Brigante la ragazza ha cercato di contattarlo...

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Nella puntata di oggi, martedì 27 febbraio, di Uomini e Donne si parla del trono di Nicolò Brigante, che nelle ultime settimane è stato caratterizzato dalla segnalazione su Marta Pasqualato. Maria De Filippi spiega che la corteggiatrice è stata richiamata da Nicolò e non dalla redazione. Viene mostrata l’esterna di chiarimento tra i due in camerino: Nicolò vuole chiudere definitivamente il capitolo con lei, mentre Marta Marta continua ad affermare la sua innocenza e chiede al ragazzo un’altra possibilità. La corteggiatrice è arrabbiata con se stessa per non aver dato peso agli avvenimenti degli amici. Finita la clip, Maria rivela che Nicolò ha richiamato Marta in studio perché vuole che torni a corteggiarlo. Virginia Stablum, rivale di Marta, lascia lo studio dopo aver appreso la decisione del tronista siculo. Ma non è tutto: la sorella di Marta ha scritto alla sorella di Nicolò sui social dicendole di credere alle parole di Marta, che è veramente interessata al ragazzo.

Marta non si presenta in studio

Mentre Nicolò avverte subito la redazione di questo scambio di messaggi, Marta tiene nascosta la cosa facendo nascere ulteriori dubbi sulla sua buona fese. Inoltre Marta non vuole entrare in studio per paura di Tina Cipollari, ma Maria cerca di spezzare una lancia a sua favore dicendo che non era a conoscenza del motivo per cui era stata richiamata. In tanti criticano la corteggiatrice, mentre Gianni Sperti se la prende con Nicolò per aver richiamato in studio una che lo contatta privatamente. Secondo lui è scorretto verso la redazione e chi lavora nel programma. Nicolò allora decide di uscire dallo studio per richiamare Virginia. Poche ore ma Marta Pasqualato ha lasciato questo messaggio sul suo profilo Instagram: “Sono scappata? Si sono scappata, me ne sono fuggita in montagna lontana dai pensieri, lontana dalle voci, lontana dai giudizi. Stanno succedendo cose che sono più grandi di me, dentro la mia testa e fuori. Ho paura, e quando ho paura io ho un grande difetto: metto in pausa e scappo”. Un messaggio per Nicolò Brigante?

