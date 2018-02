MILLION DOLLAR BABY/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood (oggi, 27 febbraio 2018)

Million dollar Baby, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Hilary Swank e Morgan Freeman. Il dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film drammatico in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Million dollar Baby va in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 febbraio 2018, alle ore 22.40. Una pellicola drammatica del 2004 che è stata diretta da Clint Eastwood mentre la sceneggiatura è stata estesa da Paul Haggis ed è ispirata a una raccolta di racconti di F.X. Toole dal titolo "Corde roventi", vede tra gli interpreti lo stesso Clint Eastwood (I Ponti di Madison County) e poi Hilary Swank (P.S. I Love you), Morgan Freeman (Il Collezionista), Jay Baruchel, Mike Colter e Lucia Rijker. Nel 2005 il film è stato un successo mondiale ai botteghini e ha fatto incetta di premi e nomination dagli Oscar ai Golden Globes, fino al premio di Donatello come miglior film straniero. Ha suscitato anche molti dibattiti per il tema dell'eutanasia che viene affrontato. Ma scopiamo nel dettaglio la trama del film.

MILLION DOLALR BABY, LA TRAMA DEL FILM

Attraverso la voce narrante dell'ex-pugile Scrap (Morgan Freeman), il film racconta la storia di un incontro tra due solitudini, quella di Frankie Dunn (Clint Eastwood), un rude allenatore e manager di boxe deluso dalla vita e Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una determinata cameriera trentaduenne, che vede nella boxe l'unica via di uscita da una vita di stenti. Inizialmente deciso ad allontanare Maggie, perché è una donna ed è al di sopra dei limiti d'età, Frankie, vinto dalla tenacia della ragazza, comincia ad allenarla e ben presto tra i due si instaura un legame profondo grazie al quale ciascuno riempie il vuoto della vita dell'altro. Frankie ha infatti fallito come padre e sua figlia si è allontanata da lui per un errore di cui continua a sentire la colpa, Maggie ha perso il padre ed è sola, con una famiglia disfunzionale. Per Frankie occuparsi della carriera sportiva di Maggie è l'occasione di riscattarsi dai suoi sensi di colpa, anche verso l'amico Scrap, di cui ha la responsabilità di averlo spinto in un incontro in cui è rimasto menomato. Grazie alla guida di Frankie, Maggie vince una serie di combattimenti contro brillanti avversari internazionali ed è pronta al passo successivo, battere la campionessa mondiale dei pesi Welter della World Boxing Association (WBA), Billie, "l'Orso blu", (Lucia Rijker), una tedesca dell'est nota per il suo comportamento scorretto sul ring. In questo incontro Maggie sarà vittima di un incidente fatale che la ridurrà in un letto di ospedale, condannata a una paralisi permanente. Memore dell'insegnamento del padre, che è meglio morire quando le limitazioni sono troppo pesanti, la giovane chiederà a Frankie di aiutarla a mettere fine alla sua vita. Drammatico, teso ed essenziale, il film, dunque, secondo le stesse intenzioni del regista, non vuole essere semplicemente una storia di pugilato, piuttosto la storia della nascita di un affetto profondo e genitoriale e insieme un film che racconta le ambizioni di chi vive ai margini della società.

© Riproduzione Riservata.