MONICA GUERRITORE CONTRO GIORGIA MELONI/ Otto e Mezzo, la sfuriata: “basta parlare per luoghi comuni!”

Giorgia Meloni, Monica Guerritore: la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo.

27 febbraio 2018 Fabio Morasca

Giorgia Meloni contro Monica Guerritore (La7)

Giorgia Meloni, leader del partito di centrodestra, Fratelli d'Italia, in coalizione insieme a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, e a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, è stata ospite della puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Lilli Gruber e in onda su La7, trasmessa lunedì 26 febbraio 2018. Il contraddittorio presente in studio è stato rappresentato da Vittorio Zucconi, direttore di Radio Capital, e dall'attrice Monica Guerritore. Il quotidiano Libero ha definito la puntata in questione di Otto e Mezzo come un "agguato televisivo", considerando anche il fatto che la stessa conduttrice Lilli Gruber non sarebbe mai andata troppo leggera con la leader di Fratelli d'Italia. Il quotidiano Libero, però, ha sottolineato il fatto che Giorgia Meloni ha saputo tenere testa egregiamente ai suoi detrattori. Il particolare confronto verbale tra la Meloni e l'attrice Monica Guerritore è stato commentato su Twitter.

L'ATTACCO DI MONICA GUERRITORE A GIORGIA MELONI

Per quanto riguarda l'attrice romana, c'è chi ha elogiato questo suo intervento in un contesto, tutto sommato, inedito per lei (l'attrice è in promozione per il film Puoi baciare lo sposo, commedia che tratta il tema delle unioni civili) e c'è chi l'ha criticata per il medesimo motivo. Anche per quanto riguarda la Meloni, come per ogni leader politico che si rispetti, i commenti a favore hanno fatto da contraltare alle critiche. Queste sono state alcune dichiarazioni dell'attrice 60enne rivolte alla Meloni: "Lei é un politico, non può parlare solo con questi luoghi comuni. Se una persona vuole unire la sua vita con un’altra persona non c’è sesso. C’è solo amore". Monica Guerritore, però, sempre su Twitter, è stata accusata di essere la rappresentazione del radical-chic e di pontificare su argomenti troppo delicati come l'immigrazione. La Meloni, dal canto suo, ha ribadito il fatto di essere stanca di parlare della questione dell'apologia del fascismo: "Trovo assolutamente folle che tutta la campagna elettorale l’abbia passata a parlare di qualcosa di finito 70 anni fa. Io non voglio fare una lezione di storia, voglio parlare di oggi, di programmi e invece mi trovo sempre una lampada in faccia, messa sotto interrogatorio".

