MONTECARLO FILM FESTIVAL DE LA COMEDIE / Ezio Greggio: "Lanceremo film che fanno il botto"

Montecarlo Film Festival de la Comedie: Ezio Greggio presenta la nuova edizione dove sarà Presidente di giuria l'artista francese Claude Lelouch. Tra i premiati anche Gabriele Muccino.

27 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Montecarlo Film Festival de la Comedie, Ezio Greggio - La Presse

Ezio Greggio ha presentato il Montecarlo Festival de la Comedie di quest'anno che andrà avanti fino al prossimo 3 marzo al Grimaldi Forum di Montecarlo nel Principato di Monaco. Presidente della giuria sarà il grandissima artista francese Claude Lelouch, regista amato in tutto il mondo. Ezio Greggio ha sottolineato, come riportato dal portale de Il Giornale, che: "Ci rende orgogliosi avere come ospite Claude Lelouche che nel 2010 aveva anche ricevuto un premio da noi. Ha realizzato moltissime commedie oltre a diversi film drammatici". Ci saranno anche diverse anteprime tra cui l'attesissimo fuori concorso Finding Steve McQueen di Mark Steven Johnson. Tra gli italiani premiati da Ezio Greggio ci saranno il premio Oscar Nicola Piovani, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Christian De Sica, Maria Grazia Cucinotta e Gabriele Muccino. Quest'ultimo è nelle sale da qualche giorno con il suo nuovo film ''A casa tutti bene".

LA STORIA DEL MONTECARLO FILM FESTIVAL DE LA COMEDIE

Il Montecarlo Film Festival de la Comedie è stato lanciato da Ezio Greggio nel 2001 grazie alla collaborazione con chi ha reso grande il cinema italiano, il regista Mario Monicelli. Questo festival completamente dedicato alla commedia si svolge da sempre al Grimaldi Forum di Montecarlo nel Principato di Monaco. La prima edizione del 2001 ha visto in giuria come Presidente proprio Mario Monicelli e poi al suo posto si sono alternati grandissimi personaggi come Luis Bacalov, Virna Lisi, Edouard Molinaro, Ettore Scola e molti altri ancora. Sono stati premiati diverse volte film italiani che hanno poi avuto grande successo anche in sala, come Sole a Catinelle di Gennaro Nunziante e con Checco Zalone che ha vinto il premio come Miglior commedia nell'edizione del 2014. Sarà molto interessante vedere quello che accadrà nell'edizione di quest'anno del Montecarlo Film Festival de la Comedie dove Ezio Greggio ha già annunciato ci saranno delle sorprese.

