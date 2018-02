Marco Ferri, coinvolto nel canna-gate?/ Video, pace fatta con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri, naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, sta affrontando un'altra settimana difficile, in silenzio, escluso completamente dalle dinamiche di gruppo. E' l'arma vincente?

27 febbraio 2018

Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018

Marco e Franco, nell'ultima settimana dell'isola dei Famosi, hanno voluto mettere la parola fine alle incomprensioni sorte, forse, per reciproche incomprensioni. Terlizzi ha chiamato in disparte il giovane compagno d'avventura per un chiarimento finale: "Da quando io e te abbiamo cominciato a parlare, ad entrare in confidenza, non è uscita più una parola contro di te. Ci tenevo a dirti che non ho mai usato alcuna parola dispregiativa nei tuoi confronti. Per me sono solo parole brutte che non ho mai detto. Non sono un uomo che dice queste cose". Il modello è dispiaciuto per l'allontanamento dal personal trainer con cui, nei primi giorni, aveva legato tantissimo tanto da confidarsi su vicende che riguardano la propria vita come accade, spesso tra un padre ed un figlio. L'ex pugile, però, ha ammesso di aver pronunciato, qualche parolina di troppo, nei confronti dell'altro concorrente, nei primi giorni di convivenza sulla spiaggia del Mejor, forse, dettato dalla volontà reciproca di studiarsi a distanza prima di allacciare un qualsiavoglia tipo di legame. Franco giura sui figli per ribadire la propria verità. Marco gli crede. Si stringono la mano in segno di pace e si abbracciano da veri uomini (Qui, il video completo)

HA FUMATO UNA CANNA CON FRANCESCO MONTE?

Chiara Nasti, nei giorni scorsi, ha messo nei guai anche Marco Ferri. Il canna-gate, che ha per protagonisti Francesco Monte e Eva Henger, si arricchisce di nuoovi 'attori' che avrebbero fumato le canne incriminate a poche ore dall'inizio dell'avventura in Honduras. La fashion blogger, nel corso di una registrazione audio, fatta recapitare a Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia La Notizia, ha confermato che "Francesco Monte fumava tutto il tempo, dalla mattina che si svegliava, fino alla sera. Nadia piangeva perché si svegliava tutta stonata. Marco Ferri fumava con lui". L'audio completo è stato fatto ascoltare immediatamente ad Alessia Marcuzzi che ha promesso di prendere seri provvedimenti nei confronti di tutti quelli che hanno violato il regolamento per i propri fini. Nel frattempo, il sito Bitchyf è riuscito a scovare una vecchia puntata di ¿Volverías con tu ex?, un reality spagnolo in cui il neo naufrago si è mostrato senza veli ad un appuntamento al buio con un'altra concorrente. Sarà riuscito, con le proprie doti, da impetinente conquistare a domare la preda e farla capitolare ai propri piedi? Non vi resta che guardare il video cliccando qui!

LA VERITA' DI EVA HENGER

Negli ultimi giorni, la questione canna-gate ha preso una strana piega ed è iniziata la caccia ufficialmente a chi ha fumato marjuana prima dell'inizio della gara. Ospite di Non succederà Più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Eva Henger è tornata sul 'fattaccio' ed, in particolare, sulla possibilità che anche Marco Ferri abbia fatto 'compagnia' a Francesco Monte: "Non voglio pronunciarmi, non confermo ma non smentisco". L'ex naufraga, invece, ha preso immediatamente le difese di Stefano De Martino, scagionandolo di ogni accusa, ritenuta priva di fondamento: "Stefano De Martino non c’entra niente. Non ha mai fumato". Ed ancora la produzione del programma condotto da Alessia Marcuzzi era a conoscenza della volontà della showgirl ungherese di voler denunciare in tv la vicenda e che, addirittura, avrebbe informato gli ultimi eliminati delle sue intenzioni per mettere a tacere la vicenda sul nascere: "Mi hanno detto Nadia e Cecilia. Che loro in qualche modo sono stati informati sull’Isola prima di arrivare in Italia. È arrivato il messaggio stati attenti che Eva ha fatto un autogol … chiunque avrebbe sostenuto la mia tesi avrebbe avuto dei problemi". L'Isola 2018 si tinge di giallo...

