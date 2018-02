Mariano Di Vaio re degli influencer under 30/ La consacrazione su Forbes

Mariano Di Vaio re degli influencer under 30: dopo Chiara Ferragni, Forbes ha incoronato il fashion blogger che, tra pochi mesi, diventerà papa per la seconda volta.

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio è il re degli influencer under 30. A dichiararlo è Forbes che ha consacrato il fashion blogger italiano dopo Chiara Ferragni. Per Forbes, infatti, Mariano Di Vaio è l’“influencer under 30 numero uno al mondo” tra gli uomini. Un riconoscimento importante per Di Vaio che, nell’ultimo anno, anche grazie alla sua partecipazione come mentore a Selfie – Le cose cambiano, ha conquistato una fetta ancora maggiore di pubblico. Seguitissimo sui social dove pubblica quotidianamente foto, Mariano Di Vaio è uno degli influencer più seguiti al mondo. Solo su Instagram, infatti, ha più di 6 milioni di followers. Icona di stile, protagonista delle fashion week e titolare dei brand di abbigliamento MDV Collection e Nohow, Mariano Di Vaio è ormai inarrestabile. Bello e sexy, Di Vaio è amatissimo dai dalle ragazze più giovani che dalle donne più adulte.

MARIANO DI VAIO PAPA’ BIS

Oltre ad essere lanciatissimo professionalmente, Mariano Di Vaio ha anche una vita sentimentale stabile e felice. L’influencer, infatti, è sposato dal 2015 con Eleonora Brunacci, seguitissima a sua volta sui social. La coppia ha già un figlio, Nathan Leone, il cui profilo Instagram conta oltre 200mila follower. Tra qualche mese, inoltre, in famiglia, arriverà un altro bebè. Poche settimane fa, infatti, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. La signora Di Vaio ha già cominciato a condividere foto della sua seconda gravidanza. Al momento, non si sa ancora se la coppia avrà un altro maschio o una femmina. La vita di Mariano Di Vaio, dunque, procede a gonfie vele: sia nella vita privata che nel lavoro, l’influencer non potrebbe essere più felice.

© Riproduzione Riservata.