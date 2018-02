Matteo Gentili/ Ex di Paola Di Benedetto: un rapporto distrutto da Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018)

Matteo Gentili, stoico fidanzato di Paola Di Benedetto, spera che sia lei a fare il primo passo, ma la naufraga, attualmente in nomination, potrebbe invece...

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Matteo Gentili in uno scatto su Instagram

Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ha recentemente commentato la vicinanza fra la sua ex e Marco Ferri, che negli ultimi day time trasmessi dall'Isola dei Famosi 2018, non hanno nascosto la loro nuova complicità. La concorrente, che fino a qualche settimana fa era legata sentimentalmente a Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver reagito in maniera piuttosto fredda di fronte al video messaggio dell'ex naufrago, il quale dopo aver lasciato in fretta e furia l'Honduras, ha ammesso di attendere il suo ritorno per ricominciare tutto da dove si era interrotto. Paola Di Benedetto tornerà fra le braccia di Monte o sceglierà l'uomo al quale è stata legata per tanto tempo? Matteo Gentili, da parte sua, non ha alcuna intenzione di fare il primo passo e, in vista di un suo probabile ritorno in Italia, ha ammesso di non voler forzare in alcun modo la situazione di stallo che attualmente stra attraversando il loro rapporto. Secondo Gentili, infatti, la Di Benedetto gli avrebbe promesso amore eterno poco prima di partire alla volta dell'Honduras, per poi fare un passo indietro di fronte all'interesse nei confronti di Francesco Monte.

Le accuse alla sua ex: "Non sei la stessa che..."

A un passo da una possibile eliminazione di Paola Di Benedetto dall'Isola dei Famosi 2018, si fa largo l'ipotesi di un faccia a faccia con Matteo Gentili, l'ex che negli ultimi mesi ha fatto sentire la sua voce per manifestare tutto il suo disappunto di fronte all'atteggiamento della naufraga. I due, infatti, dopo aver troncato la loro relazione nello scorso anno, si sarebbero rivisti per un incontro chiarificatore nei primi giorni di gennaio, quando l'ex madre natura, ancora innamorata di Gentili, avrebbe confermato la sua volontà di ricominciare là dove tutto si era interrotto. "Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?", ha detto infatti Gentili in una recente intervista rilasciata a di più. In vista della nomination e di una possibile eliminazione dal reality di Canale 5, Paola Di Benedetto potrebbe tornare fra le braccia del suo ex?

