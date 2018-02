Michael Terlizzi/ Il figlio di Franco contro Craig Warwick: "Ho un video che metterò nei miei social"

Dopo le polemiche scatenate da Craig Warwick sulla presunta omofobia di Franco, il figlio Michael Terlizzi ha detto la sua sulla vicenda, confermando che...

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Michael Terlizzi nello studio di Alessia Marcuzzi

Non c'è pace per Michael Gabriel Terlizzi, che in virtù delle recenti insinuazioni di Craig Warwick su suo padre Franco, accusato di essere omofobo, ieri è intervenuto in diretta a Pomeriggio Live per esprimere il suo punto di vista sulla questione. Secondo il ragazzo, ci sarebbe un video che mostrerebbe la scena narrata dal sensitivo, ma che, al contrario di quanto affermato fino a oggi, confermerebbe invece la volontà di Warwick di non voler dormire accanto al pugile. Nel salotto di Barbara D'Urso, Michael Terlizzi ha infatti sostenuto la totale estraneità di suo padre: "Se l'avesse fatto sarei stato il primo ad andare in Honduras e riportarlo a casa", rivelando inoltre che il concorrente, negli ultimi giorni, avrebbe sorpreso il pubblico di Canale 5 baciando sulle labbra il suo compagno di avventura Amaurys Perez: "Questa è omofobia?". Il figlio di Franco, ha quindi chiuso la querelle dando appuntamento sul suo profilo Instagram, dove ben presto pubblicherà le prove della buona fede di suo padre: "Ho un video che poi metterò nei miei social".

MICHAEL TERLIZZI, DIETRO FRONT DELLE SUE FAN?

Nella puntata della settimana scorsa dell'Isola dei Famosi 2018, Michael Gabriel Terlizzi è stato invitato da Alessia Marcuzzi a parlare in diretta con suo padre Franco, ormai a un passo dal verdetto della nomination e da una possibile eliminazione dal reality. Nella puntata in onda questa sera, però, l'affascinante figlio di Franco potrebbe ritrovarsi a sostenere nuovamente il percorso di suo padre, che anche questa settimana, a causa delle nomination dei suoi compagni, corre il rischio di dire addio per sempre alla sua avventura honduregna. Le sue fan, naturalmente, non aspettano altro, ma di recente per qualcuno si è rotto l'idillio e, dopo settimane di mistero per quel ragazzo dallo sguardo penetrante, non sono in poche ad aver fatto retro front. Di seguito, i commenti più divertenti postati sui social negli ultimi giorni: "Sì ok è bello e ha la camicia aperta ad hoc, ma ha la verve di un ippopotamo pigro e nulla mi toglie che a breve diventerà tale e quale al padre... #isola #figlio di Franco", "Il #figlio di #Franco è il classico tipo che è bello finché poi non parla...".

