Nadia Rinaldi/ Video, dubbi sull'attrice. Eva Henger pronta a sbugiardarla? (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi potrebbe finire al centro della polemica: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha mentito sul famoso cannagate? In un video di Domenica Live, la sua reazione.

Nadia Rinaldi - Isola dei Famosi 2018

Com'era facile prevedere, Nadia Rinaldi è finita con entrambi i piedi nel cannagate dell'Isola dei Famosi 2018. Le accuse di Eva Henger a Francesco Monte stanno abbattendo come pedine del domino anche tutti gli altri concorrenti, di pari passo con eliminazioni e ritiri volontari. La Rinaldi è stata eliminata diverse settimane fa, ma deve continuare a difendersi da determinate accuse. Chiara Nasti infatti è sicura che l'attrice sia stata male durante il percorso alle Honduras proprio per via della presunta dipendenza di Monte, che a quanto pare avrebbe impiegato una settimana intera a fumare dalla mattina alla sera senza sosta. Secondo la fashion blogger, Nadia avrebbe assistito all'evento ed ancora di più si sarebbe lamentata della situazione, come rivelato in un audio shock trasmesso da Striscia la Notizia in questi giorni. Chiara ha sottolineato durante una chiacchierata con la Henger di aver visto l'attrice romana piangere perché il presunto vizio di Monte le impediva di risvegliarsi lucida, ma la diretta interessata ha voluto negare tutto durante l'ultima puntata di Domenica Live. L'ex concorrente infatti sarebbe stata male per via delle condizioni precarie in cui ha dovuto dormire durante l'esperienza in hotel, senza considerare due brutte cadute successive. Clicca qui per vedere il video con le dichiarazioni di Nadia Rinaldi a Domenica Live.

EVA HENGER PRONTA A SCAGLIARSI ANCHE CONTRO NADIA RINALDI?

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 sembrano non credere alla versione di Nadia Rinaldi. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, Striscia la Notizia ha infatti condiviso con Barbara d'Urso un audio misterioso con ulteriori prove che potrebbero trovare spazio nei prossimi appuntamenti in Tv. La stessa Eva Henger aveva anticipato di essere in possesso di un audio di Whatsapp con ulteriori prove e sembra che sia lo stesso che Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno fatto ascoltare alla conduttrice in privato. Il gossip sui social si è subito scatenato, ma perché puntare il dito contro Nadia Rinaldi? Il motivo è presto detto: la d'Urso ha sottolineato di non poter dire nulla, nemmeno se la diretta interessata fosse fra i suoi ospiti di quel giorno oppure no e che non si tratterebbe di Chiara Nasti. Ecco perché Nadia è diventata per molti fan l'unica alternativa valida. Ad alimentare i dubbi una serie di espressioni preoccupate dell'attrice, forse ansiosa o preoccupata. Per questo alcuni telespettatori non hanno esitato a richiedere su Twitter che anche Nadia venga sottoposta alla macchina della verità, così come è accaduto con la Henger la settimana scorsa.

L'ATTRICE ACCUSA LA PRODUZIONE: DUE PESI E DUE MISURE?

Nadia Rinaldi cavalca l'onda mediatica e punta il dito contro la produzione dell'Isola dei Famosi 2018. L'attrice romana non è l'unica ad aver manifestato dei dubbi sulle scelte degli autori, ma il suo punto di vista è del tutto diverso a quanto manifestato da Eva Henger. La Rinaldi è convinta infatti che la produzione mandi in onda solo il materiale che possa aumentare lo share, scegliendo di mettere a tacere altri aspetti più forti. Durante l'ospitata a Domenica Live, l'ex concorrente ha infatti sottolineato che simili azioni rischiano di mettere in secondo piano altri episodi più forti rispetto a liti per il fuoco e differenze caratteriali. A dimostrarlo sarebbe quanto vissuto da Craig Warwick, che sarebbe stato oggetto di frasi omofobe pronunciate da Franco Terlizzi. La concorrente non ha voluto sbilanciarsi oltre e rimane il dubbio che abbia fatto in realtà tutto per distogliere l'attenzione da se stessa.

© Riproduzione Riservata.