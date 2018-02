Nadia Toffa/ Foto, l'inno alla vita della Iena dopo il tumore

Nadia Toffa, la iena pubblica una foto con un messaggio che è un inno alla vita dopo la malattia: tanto affetto per lei. Uscia pubblica alla presentazione del libro "Mi vivi denro".

27 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Nadia Toffa

Nadia Toffa ha detto addio alla paura. L’inviata storica delle Iene, dopo aver annunciato di aver avuto un tumore e di essersi sottoposta a cicli di chemio e radioterapia è tornata al suo lavoro mostrando sempre il più bello dei sorrisi. La malattia ha fatto capire alla Toffa quanto sia bella e fragile la vita e così, in questa freddissima giornata di febbraio, ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fans. Le parole di Nadia rappresentano un vero e proprio inno alla vita. “Vi mando un bacio per scaldare questa giornata gelida. Com’è bella, com’è sciocca e incantata questa povera vita!”, sono le parole che accompagnano la foto di Nadia. Quello della Toffa è un vero e proprio inno alla vita: qualunque cosa accada, infatti, la vita va sempre apprezzata. I followers della Toffa hanno apprezzato il suo messaggio e il suo coraggio. Nonostante la malattia, infatti, Nadia non si è mai arresa.

LA PRIMA USCITA PUBBLICA DI NADIA TOFFA

Dopo essere tornata al timone de Le Iene Show, Nadia Toffa è stata anche la protagonista della prima uscita pubblica. La conduttrice ha partecipato alla presentazione del libro "Mi vivi dentro", il romanzo che Alessandro Milan ha dedicato alla moglie Francesca Del Rosso, scomparsa nel 2017 a causa di un tumore. Nadia Toffa, però, non ha però voluto parlare di sé. "Un onore enorme per me essere qui. Francesca era una forza della natura, quando l'ho conosciuta non sapevo della sua malattia. Aveva un'energia travolgente, degli occhi da furetto, e quando poi ho saputo della malattia ho pensato: 'che forza questa ragazza'. Alessandro le fa da specchio: le lacrime che piangeva lui, sono quelle che lei si portava dentro. E per piangere ci vuole tanta forza ed energia", ha detto la Toffa come si legge su Tgcom.

