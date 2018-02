Nilufar Addati ha già scelto Nicolò Ferrari?/ Uomini e donne, primi indizi sul momento clou

Nilufar Addati ha gia scelto Nicolò Ferrari? I primi indizi social lasciano pensare che la scelta a Uomini e donne sia ormai vicina, ecco i dettagli sulla rovente questione

27 febbraio 2018 Hedda Hopper

Nilufar Addati, Uomini e donne

Nicolò Ferrari ama Nilufar che ama Lorenzo che ama Sara Affi Fella. Al momento sembra questa la situazione nel trono classico di Uomini e donne e tutti sono destinati a fare da carta da parati fino a che la situazione sarà chiara. La bella ex di Temptation Island ha saputo mettere con le spalle al muro Lorenzo tanto che, dopo essersi dichiarato per Nilufar, è tornato sui suoi passi uscendo con Sara e arrivando addirittura ad emozionarsi per lei, e la sua rivale? Nilufar ha dato di matto delusa e sconvolta per via del doppiogioco di Lorenzo e proprio questo potrebbe spingerla tra le braccia di un altro corteggiatore, e quale se non dell'ex rampollo di Riccanza Nicolò Ferrari? Proprio nella puntata di ieri il corteggiatore si è mostrato davvero coinvolto e pronto a portare via dallo studio la tronista napoletana, ma sarà davvero così che andrà a finire?

LO STRANO LIKE SOCIAL

Alcuni fan sono d'accordo nel dire che Nilufar potrebbe trovare la felicità proprio insieme al giovane rampollo ma nelle scorse ore è successo qualcosa che ha messo in allerta anche quelli che tifano per Lorenzo e per Giordano, ma cosa? Un piccolo dettaglio lascia pensare che Nilufar abbia già scelto Nicolò, almeno nel suo cuore visto che al momento non è stata annunciata la registrazione della scelta. Ma di cosa si tratta? Sembra che a lanciare l'amo sia stata la madre della tronista che proprio sul suo profilo social, senza rispondere mai a nessuno, abbia messo mi piace ad un commento di una fan che spera proprio che Nilufar possa portare a casa Nicolò al momento della scelta. Basta davvero un like per cambiare le cose a Uomini e donne? Forse la madre di Nilufar fa proprio il tifo per il rampollo o già la figlia si è pronunciata in famiglia sulla sua prossima scelta?

