Nino Di Benedetto/ Chi è il padre Paola? Difende la figlia: "Solo un ritocchino al naso"

Nino Di Benedetto, padre di Paola Di Benedetto, interviene in difesa della figlia contro chi l'accusa di aver fatto incetta di ritocchini estetici.

Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018

Nino Di Benedetto è centrale per l'esperienza della figlia Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018. Anche se il chirurgo non è intervenuto per ora nello studio Mediaset, potrebbe decidere di fare la sua prima apparizione in occasione della nuova puntata. La concorrente si trova infatti in nomination e per questo riceverà di sicuro una sorpresa, come accaduto già ai Naufraghi che in precedenza si sono trovati nella stessa situazione. Dato che è improbabile che Francesco Monte decida di presentarsi in studio per partecipare alla diretta in qualità di ospite, le ipotesi maggiori sono che il padre della concorrente le esprima il proprio sostegno dal vivo. In queste settimane, Nino Di Benedetto ha scelto la strada del silenzio e ha preferito non commentare quanto sta accadendo alle Honduras, per poi mettere a tacere gli haters sui social e le testate di gossip che hanno parlato di presunti interventi chirurgici della figlia. Alcuni infatti sostengono che Paola abbia approfittato del papà chirurgo per fare qualche ritocchino: il diretto interessato ha tuttavia smentito tutto sui social con un lungo post riportato dai profili ufficiali della concorrente. Clicca qui per vedere il post di Nino Di Benedetto.

IL PADRE DI PAOLA DI BENEDETTO CONFERMA: CHIRURGIA SI', MA SOLO AL NASO

Che Paola Di Benedetto abbia effettivamente fatto un ritocchino chirurgico non è un fatto sconosciuto. A confermarlo è infatti il padre Nino Di Benedetto, che approfittando delle accuse dirette alla figlia ha voluto chiarire la posizione della concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 riguardo alla chirurgia. Paola si è sottoposta ad una piccola operazione, ma solo per quanto riguarda il naso, smentisce il genitore. E questo senza vietare a chi ne avesse bisogno, sia uomini che donne, di poter fare ricorso alla chirurgia plastica per motivi curativi o di bellezza. A Nino Di Benedetto in particolare non sembrano essere piaciute le foto che per diversi giorni sono diventati virali sui social, in cui veniva mostrato il confronto fra il profilo di Paola prima della sua partecipazione a Miss Italia 2012 e negli anni successivi.

IL MISTERO DEL PASSAPORTO CHIARITO DAL PADRE DI PAOLA DI BENEDETTO

La presenza di Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi 2018 ha già spinto il padre Nino ad intervenire in suo favore in diverse occasioni. E' stato infatti il genitore a chiarire ogni dubbio sulla sparizione misteriosa del passaporto, che a pochi giorni dalla partenza avrebbe potuto compromettere l'entrata in gioco della figlia. In molti in quell'occasione hanno espresso forti dubbi sull'accaduto, ventilando tra l'altro la possibilità che la sparizione nascondesse in realtà il furto messo in atto da un rivale concorrente. Come sottolinea Il Giornale di Vicenza, Nino Di Benedetto ha spento le voci di corridoio sul nascere, informandosi in prima persona su quanto stava avvenendo in Messico. Dopo aver sentito telefonicamente la figlia, il genitore è riuscito a tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato, sottolineando che "dire che ci siamo preoccupati è riduttivo". Paola infatti era rimasta senza telefonino e sottoposta subito alle procedure di rimpatrio. Per fortuna il passaporto è stato poi ritrovato.

