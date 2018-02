OSTERIA BRACERIA/ Emanuela si definisce la regina del tartufo (4 Ristoranti)

L'Osteria Braceria di Emanuela ad Acqualagna è uno dei locali che si sfideranno nella nuova puntata di "Alessandro Borghese 4 ristoranti" ambientata nelle Marche.

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Osteria Braceria (Facebook)

L’Osteria Braceria è uno dei quattro locali che si conteranno il titolo di miglior ristorante di tartufo nella settimana puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti ambientata nelle Marche, precisamente ad Acqualagna. L’Osteria Braceria è stata aperta 4 anni fa da Emanuela insieme al marito Giorgio. Lei svolge la figura di supervisor, occupandosi del look del locale e della ricerca della materia prima. Lui è una vera istituzione nell’ambito della produzione di tartufi: Giorgio è il proprietario dell’azienda “Acqualagna Tartufi”, impegnata nella trasformazione e nella distribuzione del tartufo. Il ristorante è ubicato in un vicoletto di Acqualagna, vicino alla storica macelleria Sorcinelli: “la casata di salumi stagionali dal soffitto, il banco pronto di quanto viene preparato al momento. Tutto un patrimonio enogastronomici salvato a tramandato dalla passione di Giorgio ed Emanuela che producono tutto con le carni del territorio”, è la descrizione del Resto del Carlino di qualche mese fa. L’osteria è composta da una grotta sotterranea e due sale superiori. Una delle sale è dedicata ad uno dei paesaggi più belli della zona, quello del Passo del Furlo.

Osteria Braceria, il tartufo e le sue varianti

Emanuela ama definirsi la regina del tartufo perché nella sua cucina ogni giorno ne vengono lavorati circa duecento chilogrammi. Sul menù si possono trovare i cappelletti in bordo con tartufo bianco pregiato grattato alla fine. Ma non mancano le varianti del tartufo bianco come il carpaccio, la fonduta e i crostini. Sulla carta anche il tartufo nero uncinato e quello nero pregiato. Più che buone le recensioni su Tripadvisor: “Ho cenato più volte in questo ristorante insieme a degli amici, tutto buonissimo e personale molto gentile!”, “Locale molto carino, ben arredato in pieno centro e comodo per il parcheggio a due passi. Servizio ottimo sia primi che secondi molto buoni, capocollo eccezionale! Da provare assolutamente!” e “Abbiamo fatto una cena e devo dire di aver mangiato benissimo. I camerieri sono molto disponibili, il tempo di attesa per un piatto è giusto ed il cibo è ottimo”.

