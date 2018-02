OSTERIA DA DODDO/ Alice gestisce la tipica trattoria familiare (4 ristoranti)

L'osteria di Doddo, gestita da Alice a Urbania, è uno dei locali che si contenderanno il titolo di miglior ristorante di tartufo nella nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

27 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

L’Osteria da Doddo è uno dei locali protagonisti della settimana puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, che fa tappa nelle Marche per eleggere il miglior ristorante di tartufo di Acqualagna. Alice gestisce la vecchia osteria del padre, Rodolfo detto Doddo, aperta dal 2001 a Urbania. Alice, semplice e determinata, propone piatti poco elaborati, che rispecchiano molto la tradizione. Il menù dipende dalla stagionalità degli ingredienti. Alice prende i suoi tartufi dai cognati perché non si fida di nessun altro. Inoltre non ama presentare piatti a base di tartufo troppo elaborati, preferisce lasciare spazio alla genuinità del prodotto. Gli interni del locale sono quelli di una tipica osteria a conduzione familiare: “siamo tutti autodidatti”, ha detto Alice. Sul menù si trova: pasta fatta a mano, salumi preparati con carne di maiale della zona e altre specialità di carne della tradizione marchigiana.

Osteria da Doddo, i commenti degli avventori

Il locale di Alice è molto apprezzato su TripAdvisor, dove L’osteria da Doddo conta quattro stelle su cinque. “Locale nel centro storico caratteristica trattoria gestita unicamente da donne, brave. Menù della tradizione locale con carne km zero Insalata d’inverno al tartufo nero ottima formaggi locali salumi ottimi grigliata di carne Gustosa. Qualità prezzo corretto consigliato” e “Trattoria valida, dove offrono paste anche fatte a mano, verdure e carni locali il tutto cucinato molto bene. Qui ho assaporato per la prima volta la cucina marchigiana ed è stato un piacere. Personale e gestori gentili, prezzi giusti”, scrivono due utenti che hanno apprezzato il rapporto qualità-prezzo. Altri clienti del ristorante hanno apprezzato l’ambiente familiare dell'Osteria da Doddo: “Accoglienza sorridente e sincera. Locale “vero”. È una trattoria/osteria di quelle che trovi sempre più difficilmente, sedie impagliate, bancone e cucina a vista dietro una porta aperta. Piatti gustosi, sapori del territorio, quello che ci aspettavamo in un posto così. Porzioni generose e prezzi onesti” e “Trattoria familiare, ottimo l'agnello e i primi,nella norma l'antipasto. Personale gentile. Consiglio di prenotare. Se siete ad Urbania da provare”.

