Oroscopo di Marzo di Paolo Fox/ Previsioni del mese: Gemelli momento complesso, Cancro bella situazione

Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di marzo: il noto astrologo ha parlato del mese che va ad iniziare giovedì ai microfoni di Mezzogiorno in Famiglia in onda su Rai Due.

27 febbraio 2018 Redazione

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

PAOLO FOX: PREVISIONI MARZO 2018

Andiamo ad analizzare per l'oroscopo di Paolo Fox i segni di fuoco in vista del mese di marzo. Guardiamo quindi ad Ariete, Leone e Sagittario. Ariete: il segno si deve ricordare che arriverà un marzo di grandi proposte, non esasperate e in grado di risolvere tutti i problemi ma possono aiutare. Si devono vivere gli amori con più intensità. Leone: la cosa bella del cielo è che inizia a muoversi qualcosa anche nell'ambito del lavoro. Si è molto più quotati rispetto all'inizio di febbraio e lo si sarà ancora di più a marzo. Potrebbero arrivare delle belle proposte per la seconda parte dell'anno, come l'astrologo aveva ribadito già diverse volte. Sagittario: questo segno è sottotono. O non è accaduto nulla, perché si vuole vivere una vita piena di emozioni, oppure si è stati confusi arrivando ad alzare la voce. Di solito non ci si lascia coinvolgere dalle situazioni di tutti i giorni, ma invece si è diventati un po' polemici.

CANCRO BELLA SITUAZIONE ASTROLOGICA, SEGNI D'ACQUA

Ora è il momento di guardare da vicino invece i segni d'acqua seguendo sempre l'oroscopo di Paolo Fox. Si tratta dei segni zodiacali di Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro: bella situazione astrologica con Saturno dissonante che però cerca di mettere i bastoni tra le ruote. Se ci saranno delle sfide da superare si avrà vinta in questo periodo. Marzo inizierà in maniera folgorante. Scorpione: si potrà contare su un 2018 di grande forza, qualche limite è che qualcuno sta male e ci si dovrà occupare di lui. Però questo dimostra che c'è grande forza e si può addirittura pensare agli altri e trasferire a loro il sentimento di positività. Pesci: si tende a vedere le cose o tutte rosa o tutte nere, si è troppo fatalisti e questo è un difetto. Si pensa di non aver nulla nella vita e che ogni cosa che si fa non porterà a niente. Questo modo di fare va eliminato subito.

TORO IN RECUPERO, SEGNI DI TERRA

Voltiamo pagina e andiamo ad analizzare i segni di terra nell'oroscopo di Paolo Fox. Andiamo ad analizzare da vicino Toro, Vergine e Capricorno. Toro: il segno recupera visto che era tra i segni col Leone e lo Scorpione che ha iniziato febbraio in maniera pesante. Si recupera dal punto di vista fisico ed è un segno pronto a fare dei gesti un po' avventati in questo momento. Vergine: i pianeti che sono agitati riguardano il segno in questo momento. Nonostante il 2018 sia un anno molto buono ci possono essere due/tre settimane che non funzionano o magari sono un po' tese. Si possono vivere in questi giorni delle difficoltà o qualche piccolo fastidio. Capricorno: Si sta giocando una grande sfida in questo periodo. Marzo è un mese in cui si vivrà quello che vivono ora Sagittario e Gemelli, per qualche settimana ci saranno delle difficoltà. E' importante capire quali sono le cose che si possono gestire meglio e quelle meno.

GEMELLI MOMENTO COMPLESSO, SEGNI D'ARIA

Iniziamo questo percorso nell'oroscopo di Paolo Fox per il mese di marzo dai segni d'aria, lo facciamo seguendo quanto raccontato a Mezzogiorno in famiglia. Vuol dire che partiamo da Gemelli, Bilancia e Acquario. Gemelli: per alcune settimane ci saranno dei momenti complessi, un vero interregno in cui ci si trova a vivere tensioni. Il segno sarà costretto a spendere qualche segno in più. Possono nascere delle discussioni in famiglia. Bilancia: questo è il segno per il quale l'estetica è tutto, come ci si presenta e gli altri lo vedono. Si vive questa cosa come una sorta di grande valore, qualcuno può pensare che sia strano. Non è così superficiale il discorso legato all'estetica, come ci si pone verso gli altri è importante. Acquario: buon recupero anche se si sta combattendo dall'autunno con la forma. Ci sono stati dei problemi e delle difficoltà magari per riuscire a uscire da alcune situazioni complesse. C'è chi ha cambiato gruppo di lavoro perchè c'è qualcuno che non ha regalato situazioni positive.

