PIEDONE LO SBIRRO/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi, 27 febbraio 2018)

Piedone lo sbirro, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Mario Pilar e Enzo Cannavale, alla regia Steno. La trama del film nel dettaglio.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

Piedone lo sbirro, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola poliziesca del 1973 che è stata diretta da Steno e interpretata da Bud Spencer che veste i panni del commissario Rizzo. Il film, è il primo di una quadrilogia formata da Piedone ad Hong Kong (1975), Piedone l'africano (1978) e Piedone d'egitto (1980). In tutti e quattro i film, il protagonista è sempre Bud Spencer. Le riprese si sono svolte tutte in Italia, tra Napoli, Roma e Pozzuoli. Tra gli altri interpreti del film ci sono Mario Pilar (Antonio Percuoco detto Tonino Manomozza), Enzo Cannavale (il brigadiere Caputo) e Angelo Infanti (Ferdinando Scarano, "o' Barone"). Steno è il nome d'arte di Stefano Vanzina (1917-1988) che ha diretto molte note commedie italiane, tra le quali Guardie e ladri (1951), Un americano a Roma (1954) e Febbre da cavallo (1976) e, ha diretto tutti e quattro i film di Piedone. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PIEDONE LO SBIRRO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il commissario Rizzo è detto da tutti Piedone per via della sua mole non indifferente. Rizzo ha anche un'altra peculiarità come poliziotto, non porta mai con sè armi da fuoco ma ama risolvere ogni problema con una sana scazzottata. Rizzo si imbatte in un'indagine che ha a che fare con il traffico di droga che transita per il porto di Napoli. Pare infatti che il malavitoso Scarano, noto a tutti come 'o Barone, voglia mettersi in affari con il clan dei Marsigliesi, ma questo non piace al boss della camorra locale, conosciuto con il nomignolo di Manomozza. Piedone dunque, deve cercare di smascherare i loschi traffici del barone e Manomozza gli offre la sua collaborazione, finché però Rizzo non scopre che fa il doppio gioco e viene lui stesso accusato e cacciato dalla Polizia, ma continuerà comunque ad indagare di sua iniziativa fino a risolvere l'intera faccenda a suon di pugni.

