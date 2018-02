POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra attualità e Isola de famosi

Oggi, martedì 27 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi 2018 in vista della diretta di questa sera.

27 febbraio 2018 Redazione

Barbara D'Urso

Oggi, martedì 27 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso. In attesa della diretta pomeridiana la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram dedicato ai suoi fan: “Buongiorno! A Milano splende il sole ma ci sono zero gradi! Aspettiamo la neve anche qui. E grazie perché Pomeriggio5 inizia la settimana con ascolti al top! Grazie #pomeriggio5 #grazieavoi #colcuore #neveamilano”. Infatti, la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.753.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte, a 3.214.000 (19.8%) nella seconda e a 3.096.000 (17.6%) nella terza di breve durata. Come sempre la D’Urso ha servito il suo miglior cocktail a base di attualità e gossip, dedicando ampio spazio all’Isola dei Famosi: dal canna gate, alle accuse di omofobia mosse da Craig Warwick verso Franco Terlizzi. A difendere l’ex pugile c’era in studio il figlio Michael Terlizzi.

Barbara D'Urso perde la pazienza

Nel corso del dibattito in studio anche Barbara D’Urso ha perso la pazienza. A scatenare la conduttrice è stato il figlio di Terlizzi: secondo il ragazzo non esisterebbe alcun video in cui il padre dice frasi omofobe. “No, no, fermi tutti, è no, fermi tutti. Adesso basta con questi video che non ci sono! Basta davvero! Craig ha detto in diretta davanti a svariatissimi milioni di telespettatori che c’erano le telecamere. Se c’erano le telecamere il video c’è! Ho chiesto a L’Isola il video e io lo porto qui e lo faccio vedere”, è sbottata la D’Urso. Un riferimento al clima omertoso che sembra aleggiare intorno al canna-gate di cui non risultano video, ma solo le intercettazioni di Striscia la notizia?

© Riproduzione Riservata.