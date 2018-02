Paola Di Benedetto/ L'ex Madre Natura ha trovato una nuova rivale: Elena Morali (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto sarà la prossima eliminata dell'Isola dei Famosi 2018? Intanto scoppia l'attrito con Bianca Atzei, dubbi anche su Elena Morali.

Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe spingere Paola Di Benedetto fra le fila dei prossimi eliminati. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin dovrà infatti affrontare al televoto Nino Formicola in arte Gaspare e Franco Terlizzi, quest'ultimo reduce da una vittoria inaspettata contro Filippo Nardi. Ed è proprio alla luce di tutto questo che secondo i bookmakers Paola potrebbe essere costretta a lasciare le Honduras a due settimane dall'abbandono di Francesco Monte, che intanto ha fatto una richiesta particolare agli autori del reality per poter incontrare la modella. L'ex tronista e Naufrago potrebbe infatti fare una sorpresa a colei che gli ha rapito il cuore, come annunciato nei giorni scorsi dal settimanale Spy. Una previsione che tuttavia il diretto interessato ha smentito tempo prima tramite le pagine di Chi, sottolineando di voler incontrare Paola solo una volta che quest'ultima ritornerà in Italia. Intanto, la concorrente ha già avuto modo di farsi notare per il proprio carattere forte con cui ha saputo tenere testa all'altra leader dell'Isola, Alessia Mancini. Nei giorni scorsi tuttavia ha iniziato a dare i primi segni di cedimento, a causa della condivisione dello spazio con Bianca Atzei. Nell'ultima diretta, le due concorrenti sono state infatti obbligate a legarsi assieme, fattore che ha scatenato in Paola nuove polemiche verso la storica rivale, che ai suoi occhi appare come una 30enne nel corpo di una 80enne.

UN NUOVO FLIRT? MARCO FERRI SEMPRE PIU' VICINO ALLA NAUFRAGA

Paola Di Benedetto sogna il suo incontro con Francesco Monte? La concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sembra aver già trovato un sostituto dell'ex tronista: Marco Ferri. I due sono infatti sempre più vicini, grazie ad una rinnovata complicità che li ha spinti nell'ultima settimana a trascorrere diverso tempo insieme. Sui social intanto le accuse contro l'ex Madre Natura sono sempre più accese, proprio perché si teme che la ragazza possa spezzare il cuore a Francesco, sostenuto da un nutrito fandom. Il gossip era già scoppiato in seguito alla reazione fredda avuta da Paola al messaggio di saluti inviatole da Monte tramite Daniele Bossari ed alla luce di quanto sta avvenendo alle Honduras, le voci non possono che aumentare sempre di più. In realtà sembra che la Di Benedetto abbia trovato in Marco un valido confidente, con cui condividere anche la sua nostalgia per il tempo trascorso con Monte. Nel frattempo, la concorrente sembra avere anche altri pensieri per la testa, come la falsità che attribuisce ad Elena Morali. Paola e Bianca si sono ritrovate concordi nel valutare in modo negativo la rivale, sicure che sia stata proprio la fidanzata di Scintilla a creare i precedenti attriti fra loro. Non è chiaro tuttavia, ancora una volta, chi stia mentendo in realtà. Dopo aver trovato un punto in comune con la cantante, Paola ha infatti manifestato un dubbio che la porterebbe a credere alle parole della Morali. Un sospetto lecito, se si considera che Elena ha preferito non rivelare a Franco Terlizzi di averlo nominato, preferendo riferirgli di aver dato il proprio voto a Jonathan Kashanian.

© Riproduzione Riservata.