Pietro Tartaglione/ Isola dei Famosi 2018, è il regalo di compleanno di Rosa Perrotta?

Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta sarà in studio nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi? Il giovane avvocato ha sempre difeso la ragazza da ogni attacco.

27 febbraio 2018 Valentina Gambino

Pietro Tartaglione

Di recente è stato il compleanno di Rosa Perrotta e quindi gli estimatori sperano che Pietro Tartaglione possa fare una sorpresa alla fidanzata attualmente in gioco all’Isola dei Famosi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo aver conquistato il cuore della sua bella, non perde l’occasione per difenderla dagli attacchi e dedicarle dolci pensieri su Instagram. Peccato che la modella campana non dedichi molto tempo alla sua dolce metà ed anche in diretta non ne ha mai chiesto esplicitamente. Proprio di recente, ospite di Mattino 5, l’avvocato campano ha raccontato di essere molto geloso della fidanzata e secondo lui durante le battute iniziali, Marco Ferri si era preso troppe libertà. “Sì, sono molto geloso di lei, partendo però sempre dal presupposto che Rosa ha la mia massima fiducia, siamo una coppia molto solida, molto vera. Siamo stati anche fortunati…”, aveva detto. Qualcosa però non gli era andato a genio: “C’è stato solo un episodio un po’ scomodo, quando Marco Ferri dopo pochi giorni dall’inizio della trasmissione l’ha chiamata ‘cucciola’. Anche se ovviamente Rosa l’ha messo subito al suo posto, facendogli capire che non era il caso”, aveva spiegato Pietro in onda.

Pietro Tartaglione, tutte le volte che ha difeso Rosa

Pietro Tartaglione poi, aveva espresso tutta la sua gioia dopo la superata nomination dello scorso 5 febbraio da parte di Rosa: “Avevo il cuore in gola durante questa nomination, perché non era uno scontro facile, e anche vedendo poi le percentuali si capiva che non era un confronto scontato”, aveva detto. La mancata eliminazione gli aveva fatto fare un sospiro di sollievo: “Ovviamente sono felicissimo del risultato, adesso lei può viversi quest’Isola in maniera più serena, più tranquilla, può uscire la vera Rosa, gli aspetti che ancora non abbiamo visto. Capisco che non sia facile, perché comunque c’è la difficoltà dell’esperienza in sé che gioca un ruolo fondamentale, ma Rosa è una persona simpatica, solare, scherzosa, a casa è un vulcano”, aveva confidato. Durante le prime battute sull’Isola, Tartaglione è sceso sempre in campo in difesa della sua fidanzata. Il ragazzo infatti, si era scagliato contro Nadia Rinaldi (per la famosa storia del clistere) e non solo. Ha preso posizione anche nei confronti di Karina Cascella e della mamma di Chiara Nasti.

