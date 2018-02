ROSA PERROTTA / Video, appianati i contrasti con Alessia Mancini (Isola dei famosi)

Rosa Perrotta, ex Uomini e Donne ed attuale naufraga sull’Isola, ha trovato il giusto equilibrio nel gruppo di naufraghi appianando anche i contrasti con la Mancini.

27 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Rosa Perrotta a l’Isola dei Famosi

Continua con il vento in poppa l’esperienza della splendida modella campana Rosa Perrotta in questa edizione 2018 del reality L’isola dei Famosi condotto su Canale 5 da Alessia Marcuzzi. Infatti, la Perrotta sembra essere riuscita a superare il periodo maggiormente difficile ed ossia quello che l’ha vista in Nomination con conseguendo rischio di essere eliminata e soprattutto quello in cui ha avvertito la mancanza della propria famiglia con tanto di discussione piuttosto accesa con Alessia Mancini. A proposito del rapporto con la Mancini, ex valletta di Gerry Scotti a Passa parola, ora le cose sembrano andare bene. Una sensazione frutto delle parole che la stessa Mancini ha voluto spendere nei confronti di Rosa Perrotta anche se questo per la showgirl non significa che potrebbe nascere una profonda amicizia: “Nonostante la nostra litigata – ha confidato a Gaspare – la reputo una ragazza intelligente e capace. È normale che ci siano simpatie ed antipatie però stasera l’ho vista più morbida e sono molto contenta. Non vuol dire che diventeremo migliori amiche ma adesso mi sento meglio”.

ROSA PERROTTA, LE ACCUSE DI NADIA RINALDI

Nel giorno numero 32 della permanenza sull’Isola dei Famosi nei mari dell’Honduras, la modella campana Rosa Perrotta si è occupata anche della preparazione di una cena a base di lumache. Dopo aver chiesto agli altri naufraghi sul numero di quanti gradiscono questo genere di pietanze, la Perrotta e gli altri naufraghi hanno incominciato a dividere le lumache a disposizione allo scopo di razionare in maniera precisa le risorse. La Perrotta ha dimostrato di apprezzare in maniera particolare questo genere di pasto sottolineando: “Mi mancavano la settimana scorsa, non puoi capire”. Insomma, una Rosa Perrotta che sembra essersi integrata al meglio nel gruppo dei naufraghi e che soprattutto ha appianato in maniera definitiva le divergenze della precedente settimana con Alessia Mancini. Tuttavia, l’ex naufraga Nadia Rinaldi non ha per nulla appianato le proprie di divergenze nei confronti di Rosa Perrotta evidenziando nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo: “Non è stata la mancanza di cibo a darmi fastidio ma altre cose. Mi riferisco alla falsità. Il gruppo di Rosa Perrotta, per esempio. Lei e gli altri sono diversi quando c’è la telecamera”. Per vedere il video dei giorni scorsi della Perrotta su l’Isola clicca qui.

