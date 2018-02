SCINTILLA, IL FIDANZATO DI ELENA MORALI/ “Il flirt con Simone Barbato? Non sto tranquillo”

Scintilla, all'anagrafe Gianluca Fubelli, è il fidanzato di Elena Morali, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 con un chiaro interesse nei confronti di Simone Barbato.

27 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Elena Morali e Scintilla

Non è passato nemmeno un anno da quando, nel salotto di Pomeriggio 5, Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha chiesto la mano di Elena Morali, sua storica fidanzata, oggi fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Il comico di Colorado, infatti, negli ultimi giorni ha avuto una brutta sorpresa, causata dalla vicinanza sospetta della sua futura sposa al mimo Simone Barbato. In Honduras, infatti, fra i due concorrenti è scoccata sin da subito la "scintilla", che nei giorni successivi è stata alimentata da una lontananza forzata, causata dalla divisione del gruppo in due diverse squadre, quella del Mejor e del Pejor. Dallo scorso martedì, però, tutti i naufraghi hanno finalmente avuto la possibilità di ricongiungersi su un'unica spiaggia e Simone Barbato, in qualità di Mejor della settimana, ha scelto di dividere il suo ambitissimo premio (un soggiorno sulla lussuosissima Isla Bonita), con la sua adorata Elena Morali. Come reagirà Gianluca Fubelli di fronte alla notte che i due hanno passato insieme?

"IO TEMO QUESTA COSA, NON STO TRANQUILLO!"

Aria di crisi per Gianluca Fubelli ed Elena Morali che, a un passo dal matrimonio, hanno messo da parte tutti i preparativi per far spazio all'avventura honduregna della promessa sposa. Sull'Isola dei Famosi 2018 Elena Morali si è infatti legata sin da subito al compagno di avventura Simone Barbato e da questo rapporto, visti i recenti trascorsi, potrebbe nascere qualcosa di molto più forte di una semplice amicizia. Del legame attualmente esistente fra i due naufraghi, Gianluca Fubelli ha parlato nel salotto di Barbara D'Urso, dove si è potuto confrontare con Pellegrina, la nonna del celebre mimo, che non ha escluso a priori una liaison fra suo nipote e l'affascinante ex pupa. "Io temo questa cosa, non sto tranquillo", ha ammesso infatti il comico di Colorado, costretto a sopportare, senza poter intervenire, i "Tarzan e Jane" dell'Isola dei Famosi 2018, così come Simone Barbato ha definito la sua coppia con Elena Morali.

