SEGNALI DAL FUTURO/ Su Rai 4 il film con Nicholas Cage e Chandler Canterbury (oggi, 27 febbraio 2018)

Segnali dal futuro, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Chandler Canterbury e Rose Byrne, alla regia Alex Proyas. Il dettaglio della trama.

27 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film catastrofico in prima serata su Rai 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Segnali dal futuro, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola catastrofica e fantascientifica che vede nei panni del protagonista Con Nicolas Cage ed è affiancato da Chandler Canterbury, Rose Byrne, Lara Robinson e Ben Mendelsohn. La pellicola è stata diretta da Alex Proyas regista di origini australiane già noto per aver diretto film come Il corvo, Io robot e Gods of Egypt. La trama racconta la straordinaria avventura vissuta dal protagonista, John Koestler, che cerca in tutti i modi di evitare un imminente fine del mondo. Il regista, si è anche occupato della produzione e della sceneggiatura, redatta in collaborazione con Stuart Hazeldine, che ha sceneggiato Riverworld - Il popolo del fiume ed Exam. Il giovanissimo coprotagonista del film è interpretato dal brillante Chandler Canterbury, attore americano classe 1998 apparso in Il curioso caso di Benjamin Button, After Life e The host. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SEGNALI DAL FUTURO, LA TRAMA DEL FILM CATASTROFICO

Siamo nel 2009 ed una scolaresca è in procinto di visionare quanto contenuto in una scatola seppellita esattamente 50 anni prima da un gruppo di studenti della loro stessa età. Le lettere contenute nella scatola, rappresentano ciò che i bambini del 1959 immaginavano del futuro. Il disegno della piccola Lucinda Embry viene assegnato al giovane Caleb. Suo padre, John Koestler, fisico e professore universitario, riesce a decifrare il messaggio contenuto nel disegno di Lucinda, scoprendo che ogni singolo numero è legato ad un evento drammatico accaduto nei 50 anni appena trascorsi. Inoltre, vengono anche indicati tre eventi che ancora non si sono verificati, uno dei quali accadrà il giorno successivo. Come ha fatto Lucinda 50 anni prima a prevedere le catastrofi più sangunose della storia e soprattutto, riusciranno John e suo figlio Caleb ad evitare il peggio?

© Riproduzione Riservata.