SIMONE BARBATO/ Video, la cotta per Elena Morali e i siparietti con Giucas Casella (Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato è uno dei protagonisti dell'Isola dei famosi 2018 e sta facendo discutere il pubblico per la sua amicizia particolare con Elena Morali, l'ex Pupa e Secchione.

27 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Simone Barbato è risultato il meor nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e proprio per questo ha avuto la possibilità di recarsi all’isla bonita dove poter godere di alcuni comfort negati agli altri naufraghi. In questa piccola parentesi, tra Elena e il mimo di Avanti un altro c’è stato l’ennesimo avvicinamento e mentre la Morali, che è stata invitata da Barbato a trascorrere con lui questi giorni, ha ribadito che tra loro c’è solo una tenera amicizia, per Simone le cose potrebbero essere diverse. Infatti, sembra sempre più chiaro come il mimo del programma di Paolo Bonolis si sia preso una bella cotta per l’ex de La Pupa e il Secchione e continui a riempire la giovane di attenzioni e di regali, come quando le ha regalato una bandana in stile Rambo. Barbato si è detto contento del feeling che si è creato con Elena sull’Isola dei famosi e in un video ha affermato di aver sempre pensato a lei per poter vivere questo sogno breve ma intenso su questa spiaggia. Infatti, il momento di relax tra i due è stato interrotto dopo una sola notte per far tornare i naufraghi nel gruppo insieme agli altri compagni, i quali, forse gelosi dell’opportunità ricevuta, si sono mostrati freddi.

SIMONE BARBATO E LE MAGIE CON GIUCAS CASELLA

Sull’Isola dei Famosi, Simone Barbato sta andando d’accordo con tutti gli altri naufraghi e nel corso delle ultime ore si è ritrovato a essere protagonista di un divertente siparietto con Giucas Casella. Infatti, Casella ha confessato a Barbato di essersi fatto la barba di prima mattina dentro l’acqua e ha chiesto al mimo di controllare che non siano rimasti dei punti con i peli. Simone si è detto sorpreso che Casella si sia fatto bene la barba e gli ha chiesto come faccia: “ti dimentichi che sono un mago” gli ha detto l’uomo. Poi, i due si sono lasciati andare a delle “magie”. Simone ha fatto ripetere come un mantra la celebre frase “solo quando lo dico io” a Casella e, quest’ultimo, ha finto di ipnotizzare Barbato sfruttando le sue qualità di mimo. Infatti, l’uomo ha finto di essere una scimmia e poi un taglia unghie. Insomma, nel reality di Canale 5 ci si diverte come meglio si può, anche per affrontare la noia che dilaga. Simone, di prima mattina, ha anche proposto di fare “footing” ma, pure in questo caso, il tutto si è trasformato in una sorta di sketch con Casella in merito all’ambiguità della parola.

SIMONE BARBATO È CANDIDATO ALLA VITTORIA?

Simone è molto vicino anche di Francesca Cipriani, con la quale passa dei momenti molto divertenti sulla spiaggia. In uno dei video ufficiali del programma, si vede l’ex gieffina cantare la “Canzone di Simone”, celebre hit per i balli di gruppo. Insomma, Barbato sembra essere il vero e proprio jolly votato alla vittoria finale del reality ma sarà veramente così? Quello che è certo è che anche a Pomeriggio cinque si è parlato di lui, in merito alla sua vicinanza con Elena Morali. Scintilla, il comico di Colorado, nel programma condotto da Barbara D’Urso ha detto: “Io temo questa cosa, non sto tranquillo”. Anche la nonna di Barbato ha ipotizzato che tra il nipote e la bella showgirl possa esserci qualcosa di più di un’amicizia: “Quando due si vogliono, alla fine si pigliano. Magari il fidanzato di Elena sarà sconsolato, ma ogni uomo dovrebbe avere sette donne”, sono state le sue parole. Barbato, durante la lontananza da Elena, ha affermato di aver sentito molto la sua mancanza: nascerà l’amore prima della fine del programma?

