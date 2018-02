STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino coinvolto nel canna-gate? Ecco la verità (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino ha confermato la sua estraneità in merito al "cannagate" di Francesco Monte. Per l'inviato dell'Isola dei famosi ci sarebbe all'orizzonte un nuovo amore.

27 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino è l’inviato di questa edizione dell’Isola dei Famosi e ogni martedì le sue apparizioni fanno impazzire milioni di telespettatrici. Tuttavia, l’ex marito di Belen Rodriguez, è finito suo malgrado al centro delle polemiche perché stando alle notizie delle ultime ore potrebbe essere stato coinvolto nel famoso “cannagate” di Francesco Monte. Infatti, Eva Henger ha affermato che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe fumato una canna in compagnia di alcuni compagni e proprio alcuni atteggiamenti di Stefano avevano insospettito i telespettatori, convinti che dato l’amicizia tra i due "bad boy", proprio l’inviato del reality avrebbe avuto un ruolo nella questione. Tuttavia, secondo quanto ha riportato il settimanale Oggi nel corso delle ultime ore, Stefano avrebbe avuto una lunga e appassionata conversazione telefonica con Alessia Marcuzzi, la conduttrice del programma, in cui ha confermato la sua estraneità ai fatti in questione. Sarà tutto bene quel che finisce bene o emergeranno altri dettagli in merito al ballerino di Amici di Maria De Filippi?

IL GRANDE AMORE PER SANTIAGO

Stefano De Martino, recentemente, si è confessato in un’intensa intervista in cui ha detto di essersi sentito in colpa per il divorzio da Belen Rodriguez. "Sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono”, ha continuato parlando del figlio Santiago e ci come cerchi di trasmettere di continuo al figlio il valore delle cose e come i grandi debbano lavorare per comprarsi le cose. Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, continua a essere sempre attivo sui social network anche durante questa sua esperienza all’Isola dei Famosi e proprio qualche giorno fa ha pubblicato su Facebook uno scatto molto tenero in cui lo vede impegnato in una conversazione via Skype col figlio avuto con la showgirl argentina, accompagnato dalla didascalia “L’amore non ha limiti”. Insomma, quello di De Martino è proprio un periodo d’oro sia dal punto di vista professionale che privato e, sicuramente, il ruolo di padre di riesce altrettanto bene come quello di inviato del programma con i naufraghi vip più famoso della televisione.

STEFANO DE MARTINO INNAMORATO?

Archiviato il matrimonio con Belen Rodriguez, la cui separazione è stata molto sofferta per il ballerino e per cui si è colpevolizzato tantissimo, Stefano starebbe ora cercando di ritrovare anche la stabilità sentimentale. Il settimanale Chi riporta alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dall’Honduras e che lascerebbero intendere come il giovane abbia nel cuore una persona speciale con la quale dimenticare Belen Rodriguez. Si tratterebbe di Gilda Ambrosio, con la quale passerebbe moltissime ore al telefono a fare video chiamate con FaceTime. Quindi, quando è chiuso in albergo, oltre che giocare a distanza col figlio Santiago, De Martino sarebbe impegnato in romantiche e accorate conversazioni con una misteriosa ragazza e secondo i segugi di Chi sarebbe proprio la D’Ambrosio, a cui De Martino ha fatto gli auguri per essere finita nella lista di Forbes. I due, oltretutto, sembrerebbero lanciarsi dei veri e propri messaggi in codice su Instagram, condividendo degli scatti che, in qualche modo, sono legati alla loro vita insieme.

