Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis/ Le rivelazioni su vita privata e lavoro: "Lui geloso e anti social"

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non lavora a stretto contatto con il marito ad Avanti un altro. Il 6 marzo 2018 appuntamento speciale per festeggiare le 1000 puntate

27 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Avanti un altro festeggia 1000 puntate il prossimo 6 marzo. Così il quiz di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, ospiterà tutte le maestranze che hanno decretato il suo successo. Gli speciali concorrenti, invece, dovranno rispondere sulle domande sulla storia del programma. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha intervistato Sonia Bruganelli, moglie del mattatore romano, una figura essenziale dietro le quinte delle sue trasmissioni perché responsabile delle riunioni di redazione e dei casting. Per fortuna, la compagna di Bonolis ha confessato che, almeno sul lavoro, non condividono gli stessi spazi: "Non siamo a diretto contatto. Anche quando ci troviamo entrambi agli studi Elios, durante il giorno, ci incontriamo magari per un caffè, ma lui va dal camerino in studio e viceversa, mentre io sono sempre al lavoro in redazione e in produzione". Sonia è sempre in giro tra studi e corridoi degli Elios mentre Paolo preferisce rintanarsi in silenzio in camerino, al caldo, per concentrarsi e preparare al meglio la nuova puntata. La coppia, però, lascia la professione fuori dalle mura di casa per non rovinare l'armonia familiare con discussioni che nulla hanno a che fare con l'educazione dei figli e la gestione domestica: "E meno male, è salvifico. Ci pensa a parlare solo di quello?".

PAOLO BONOLIS "GELOSO" DEI SOCIAL

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto di avere un rapporto strettissimo con i social, mentre il marito non apprezza particolarmente il suo continuo maneggiare con il celluare: "Lui odia questo aspetto. Le più grandi dicussioni le facciamo perché per me il web e i social sono fondamentali anche per il mio lavoro mentre lui vede solo che mi assento con il telefonino in mano e questo lo fa impazzire". La Bruganelli, in queste settimane, è intervenuta, in maniera più o meno indiretta, sullo scontro a distanza tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci, a seguito della messa in onda del fuorionda di Striscia La Notizia. La responsabile casting ha ritwittato un tweet di Selvaggia Lucarelli ed ha commentato il video del tg satirico di Antonio Ricci con una definizione poco lusinghiera: “La Barbie over è incazz***tissima“. La blogger, su Facebook, aveva motivato il motivo di tanto astio nei confronti della conduttrice di Mattino 5: "Queste non sono scuse. Sono il classico metodo dei passivi-aggressivi per ribadire le loro ragioni simulando un atteggiamento remissivo. E se scuse erano, cara Panicucci, dammi retta: facevano schifo". E' proprio vero che quando le donne fanno squadra riescono a smuovere mari e monti con una disarmante e ficcante dialettica che non ha pari. Complimenti!

